¿John Lennon era alcohólico y golpeador?

John Winston Lennon, mejor conocido por John Lennon, pasó a la historia como una leyenda tras haber cobrado éxito mundial con la banda de Liverpool The Beatles, pues para muchos, el cantante es considerado como un genio musical, nombrandolo como uno de los compositores más importantes del siglo XX.

Tal ha sido la fama del intérprete, que está ha llegado a eclipsar algunos de los incidentes de su pasado, donde se mostró violento y déspota con su círculo más cercano.

Yoko Ono y su primer esposa Cynthia Powell fueron víctimas del mal temperamento de Lennon, incluso su hijo Julian Lennon, producto de su primer matrimonio, tuvo una infancia muy distinta a la que tuvo su medio hermano Sean Ono Lennon.

De hecho, el día de hoy 9 de octubre, Sean celebra sus 44 años, mientras que su padre, el ex Beatle, cumpliría 79 años. Por lo que recordamos los momentos en los que el lado oscuro del ídolo salió a flote.

1. Fue violento con las mujeres





Durante una entrevista para Playboy, Lennon confesó haber golpeado a su primer esposa Cynthia, y que solía ser violento con hombres y mujeres. “Era un golpeador. No podía expresarme y golpeaba. Peleaba con hombres y golpeaba mujeres”, reveló el músico.

2. Abandono de su hijo Julian





Julian Lennon, hijo de Cynthia y John, en una ocasión reveló a la revista Record Collector, que su famoso padre estaba “emocionalmente ausente”, mencionando que el intérprete le daba amor a su medio hermano Sean, hijo de John con Yoko Ono.

Incluso el hijo mayor del cantante, declaró una vez que el excompañero de banda de su padre, Sir Paul McCartney, era más una figura paterna para él.

Lennon por su parte se refirió a su hijo Julian como un niño no planeado “nacido de una botella de whisky” durante una entrevista con Playboy.

3. Casi asesina a un hombre





En 1963, John atacó al dueño del Club Cavern, Bob Wooler por haber dicho bromeando que el cantante y Brian Epstein tenían una relación. El músico estaba ebrio en ese momento, por lo que lo dejó hospitalizado con las costillas rotas.

4. Se burló de los discapacitados

Durante el show en vivo de It Was Alright In The 1960s, mostraron un video de John en una presentación con Fab Four en el que hizo señas y gestos que muchos tomaron como una burla a las personas discapacitadas.

5. Le fue infiel a Yoko Ono





El músico no sólo le fue infiel a Cynthia en varias ocasiones, John volvió a cometer la misma acción con su segundo matrimonio, pues en 1973 mantuvo una relación extramarital con May Pang, quien fuera su asistente. Sin embargo, Yoko lo vió como un descanso de su intenso matrimonio y no lo consideró “dañino”.

6. Creía que era más popular que Jesús

En 1966, el cantante británico declaró que la banda The Beatles eran “más populares que Jesús”. Tras sus polémicas palabras, varias estaciones de radio se negaron a transmitir sus temas e incluso quemaron mercancia del grupo.









Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx