Johnny Depp lanza disco y emprende gira

CDMX.- El actor Johnny Depp, de la mano con el legendario guitarrista Jeff Beck, lanzarán un nuevo álbum de rock, y actualmente, se encuentra de gira por Europa, una manera de olvidar el tormentoso juicio contra su ex esposa, la actriz Amber Heard.

El disco lleva por título 18, está compuesto, en su mayoría, por temas clásicos del rock, y ya está disponible para su escucha.

El álbum incluye covers de las canciones "Isolation" de John Lennon; "What's Going On" de Marvin Gaye, y también "Venus in Furs" de la agrupación Velvet Underground.

También, cuenta con temas originales, entre ellas, el sencillo "This is a song for Miss Hedy Lamarr", en la que Depp rinde homenaje a la estrella del cine hollywoodiense.

Aunque obtuvo la victoria en el juicio contra su ex esposa, Depp parece seguir meditando de manera amarga sobre la condición humana, al cantar que ya no cree en sus congéneres y describir a Lamarr como una mujer "borrada por el mismo mundo que hizo de ella una estrella".

Hedy Lamarr fue una actriz de origen austriaco que triunfó en Hollywood, pero fue también una destacada inventora, que colaboró con el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, los colaboradores de 18 se conocieron en el 2016 gracias a su afición compartida por "los coches y las guitarras".

"Cuando Johnny y yo empezamos a tocar juntos, (...) tuvimos la sensación de que teníamos de nuevo 18 años. Así que ese fue el título del álbum", explicó recientemente Beck.

Además de la gira, Depp volverá a los sets de rodaje este verano para dar vida al Rey francés Luis XV bajo la dirección de la actriz francesa Maïwenn.

La película gira en torno a la relación del monarca con su amante la Condesa du Barry y su rodaje durará en principio tres meses, y tendrá lugar en Versailles.