Johnny Depp se niega a pagarle a Heard; presenta apelación

Archivo / Agencia Reforma / Johnny Depp presentó una apelación para no pagarle a su ex esposa, Amber Heard, los dos millones de dólares otorgados por difamación

Ciudad de México.— Johnny Depp tampoco está de acuerdo con el veredicto del jurado, pues presentó una apelación para no pagarle a su ex esposa, Amber Heard, los dos millones otorgados en el último juicio por difamación.

De acuerdo a TMZ, Depp, de 59 años, presentó a la Corte de Apelaciones de Virginia una serie de documentos que buscan demostrar que el jurado falló erróneamente a favor de Heard cuando dijeron que uno de los abogados de Johnny, Adam Waldman, difamó a la actriz con un medio de comunicación.

"Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y maltrataron el lugar, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911", dijo Waldman, en ese entonces.

En la apelación, el protagonista de Piratas del Caribe señala que Waldman fue el que dijo eso, no él, por lo que no debería ser responsable de los comentarios de su abogado, además de que los representantes de Amber Heard no pudieron probar que su abogado hizo esa declaración con mala intención, requisito para ganar un reclamo por difamación.

Cabe recordar que, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard dictaminó que por difamación la actriz de Aquaman tendría que pagar 10.35 millones de dólares a Depp, pero él tendría que otorgarle dos millones por el mismo cargo.

Días después del veredicto, Heard, de 36 años, apeló la sentencia que la obligaba a pagar 10 millones a su ex pareja, pues alegaba que el veredicto no fue justo ni equitativo.