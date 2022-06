Johnny es un actor fantástico: Amber Heard

CDMX.- Luego de que su ex pareja Johnny Depp ganara la demanda por difamación contra ella hace menos de dos semanas, Amber Heard decidió dar su primera entrevista pública.

La actriz habló con la presentadora Savannah Guthrie de NBC News para una charla exclusiva que se transmitirá en el programa Today este martes y miércoles, con imágenes adicionales que se podrán ver hasta el el viernes 17 de junio durante otro programa especial.

Durante su discusión, Heard aseguró que no culpa al jurado por su decisión unánime de que Depp fue difamado por ella.

"No los culpo. De hecho, lo entiendo", puntualiza Heard en un avance de la entrevista, publicado este lunes. "Johnny es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico".

La también modelo, de 36 años, dijo no creer que haya habido una representación justa de ella en las redes sociales durante el juicio, que se extendió por seis semanas.

"No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi hogar, en mi matrimonio, a puertas cerradas", señala en el avance de la charla.

"No pretendo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal. Pero incluso alguien que esté seguro de que merezco todo este odio y ataque, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una buena representación de mi persona. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo".

A pesar de esto, los abogados de Depp, Ben Chew y Camille Vasquez, dijeron hace uno días que las redes sociales no jugaron un papel en el resultado del juicio.

"Mi opinión es que las redes sociales no jugaron ningún papel", dijo Chew a George Stephanopoulos de Good Morning America. "Esta fue una decisión tomada por el jurado sobre la evidencia presentada por ambas partes y, como dijo Camille, fue abrumadoramente a favor del señor Depp".

La batalla legal entre la ex pareja comenzó en marzo de 2019, cuando Depp presentó una demanda por difamación de 50 millones de dólares contra Heard, luego de que ella escribiera un artículo de opinión para el Washington Post en diciembre de 2018, detallando cómo fue víctima de violencia doméstica.

El juicio de seis semanas terminó el pasado 1 de junio y el jurado se puso del lado de Depp. Le otorgaron 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos. Sin embargo, estos últimos se redujeron a 350 mil dólares, de acuerdo con el tope legal del estado.