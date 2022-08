Jonas Brothers causan furor de sus fans mexicanos

CDMX.- Con los Jonas Brothers, recordar fue revivir. Este lunes, Nick, Kevin y Joe trajeron consigo los mejores momentos de niñez y adolescencia de un montón de fans que les declararon su amor incondicional en la primera de dos fechas en la Arena Ciudad de México.

Los cantantes hicieron estremecer a miles de jovencitas, muchas acompañadas de sus mamás o mejores amigas, con el espectáculo que incluyó una pantalla gigante dividida en tres, una por cada integrante.

"Muchas gracias, Ciudad de México. Estamos absolutamente agradecidos, nos sentimos bendecidos de que seguimos contando con su cariño y de que nos reciban con los brazos abiertos", expresó Nick.

"Lovebug", "Only Human" y "Strangers" fueron las canciones con las que arrancó el espectáculo de los originarios de Nueva Jersey, y que abarcó sus éxitos más conocidos de cada etapa: desde que se formaron, hasta su separación y su reintegración.

Al igual que ellos, sus fans han crecido. El público, en su mayoría compuesto por mujeres, llegó al coloso de Azcapotzalco para corear las rolas predilectas de su juventud.

Una chica llegó con velo de novia y una banda que decía, en inglés, "a punto de ser prometida". Dos llegaron con playeras de las primeras visitas de los muchachos a México, hace más de una década. Bastantes compraron su playera o gorra del recuerdo entre los vendedores que estuvieron desde la estación de Metro y hasta los accesos.

Curiosamente, la empresa promotora colocó un stand con mercancía oficial afuera del recinto, para que compraran incluso quienes no tuvieran boleto.

Aunque los portavoces del inmueble reportaron lleno total, parte de la pista lució sin ocupar. Aun así, eso no fue impedimento para que la audiencia le mostrara su pasión al grupo. La euforia fue tal que los hermanos tuvieron que pedir en tres ocasiones a las fans que dieran un paso atrás.

"Sí, un paso por favor, porque necesitamos que todos estén seguros y si no, no podemos continuar", expresó Joe.

Para su presentación del Remember This Tour 2022, los hermanos recortaron el que ha sido su set list habitual, de entre 19 y 21 canciones, a aproximadamente 16 piezas más un popurrí. Este medley consistió de éxitos conocidos en los proyectos alternos de Nick y Joe (DNCE), como "Chains", "Dancing Feet", "Body Moves" y "Jealous".

La tercia de músicos cantó "Runaway" en versión acústica y "What A Man Gotta Do" con el acompañamiento de su público, dos coristas y cinco músicos que completaron su escena artística.

Además de las luces multicolor que le dieron brillo al escenario, muchas asistentes extendieron la luminosidad con diademas, varitas y obviamente, los celulares. Como ya es costumbre, casi la mitad de los presentes registró gran parte del concierto en sus dispositivos.

El show inició a las 21:40 horas y se esperaba que durara aproximadamente una hora con veinte minutos, pero contó con un set list de 58 minutos. Sin embargo, los Jonas Brothers también interpretaron "When You Look Me in the Eyes", tema que originalmente no estaba incluido en su programa.