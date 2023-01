Jonathan Groff disfruta triunfo de representación en el cine

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hace 15 años, Jonathan Groff le gritó al mundo que era homosexual.

El actor, a la postre famoso por series como Glee y Mindhunter, acababa de culminar su participación en Broadway con el musical rock Spring Awakening. Tenía 22 años y pensaba que con su revelación, su incipiente carrera iba a acabar de manera abrupta.

"Salí del clóset 15 años atrás. Estaba haciendo mucho teatro en ese momento. Cuando revelé que era gay, lo hice por amor. Estaba enamorado, mucho, por primera vez.

"Pensé: 'prefiero tener esta relación y ser abierto con ella que ser ambicioso y buscar estar en una película o en una serie de televisión'. Entonces pensaba que con salir del clóset extinguía cualquier ambición en mi carrera", recordó el actor en un encuentro con los medios.

Quince años después de ese anuncio, a Groff le enorgullece el cambio que ha dado la industria del entretenimiento. Y está a punto de estrenar una película que lo ejemplifica.

Mezcla de los géneros "home invasion" con el apocalíptico, Llaman a la Puerta es un título hollywoodense que tendrá un lanzamiento global este fin de semana. Ben Aldridge y él encarnan a un matrimonio gay cuyo amor es el eje de la historia.

"Que esté interpretando a un matrimonio gay en el centro de una película hollywoodense, dirigida por M. Night Shyamalan, es una completa sorpresa, un enorme gozo para mí y un signo de los tiempos que estamos viviendo.

"Aún quedan muchas cosas por hacer, pero podemos celebrar esto, que haya dos personas gay interpretando a dos gays, al centro de esta película. Me siento afortunado por poder estar surfeando en la ola del progreso", dijo el estadounidense, estrella del musical Hamilton.

Llaman a la Puerta es un esfuerzo por normalizar las relaciones homosexuales en la pantalla. Pero Shyamalan (El Sexto Sentido) no asume que la sociedad las haya aceptado.

En la historia, Eric (Groff), Andrew (Aldridge) y Wen (Kristen Cui), su pequeña hija, son tomados como rehenes durante sus vacaciones en el bosque. Sus captores alegan algo sobre el fin del mundo, pero quizás todo sea un crimen homofóbico.

Aldridge (Fleabag) se identifica con su papel. El actor reveló su homosexualidad en 2020, y aunque Hollywood felicitó su valentía al exteriorizar sus preferencias, ha sido el objetivo de varios ataques.

"Andrew piensa que están siendo acosados. Él lleva su vida con miedo, porque sufrió un ataque homofóbico, algo con lo que muchas personas pueden relacionarse.

"Yo he estado en situaciones así, aunque no similares, que me quitaron mi confianza. El personaje incluso compra un arma y se la lleva porque le atemoriza lo que le pueda pasar a su familia de tres", comentó el británico.

En la pantalla chica

El tercer episodio de la serie The Last of Us, emitido por HBO el domingo pasado, se convirtió en tendencia en redes sociales por su representación de un romance gay, encarnado por los actores Nick Offerman y Murray Bartlett.

También se hizo viral en plataformas el tema "Long Long Time", de Linda Ronstadt, original de 1970 y que musicaliza la historia.