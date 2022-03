José el soñador: talento al por mayor con Fela Domínguez y Kalimba

Ciudad de México.- Fela Domínguez y Kalimba refrendan su talento frente al público asistente al musical José El Soñador, protagonizado por Carlos Rivera en el Centro Cultural Teatro I.

La ovación del público estalla en cada número musical, por su colorido, por el despliegue de cada escenario proyectado en los 450 metros cuadrados de pantallas LED y sus 633 cambios de vestuario, pero sobre todo por sus protagonistas, cuyos diálogos son un canto durante toda la función.

Fela Domínguez, la cantante, actriz y narradora de la producción teatral de Alejandro Gou, deja atónitos a los espectadores por su educada voz en cada nota, su ineludible presencia durante toda la función y por cómo se planta en el escenario, con tal seguridad de sí y disfrute de su personaje, para ser cómplice del público a lo largo del relato.

En este musical la historia tiene que ser tan precisa, que se cuidaron mucho esos detalles. Este personaje es muy demandante a nivel vocal. Necesito tener cuidados especiales, pues canto 17 temas y lo hago después de una pandemia en la que no hubo shows y, por tanto, no teníamos esa condición vocal.

Los ensayos me ayudaron a fortalecer el instrumento, a tenerlo en forma y a aguantar sin que me faltara el aire o desafinara, porque el personaje canta notas bastante altas. Lo llevamos de manera gradual y el músculo se acostumbró. Después, jugamos mucho con la parte interpretativa, en la que tuve mucha libertad de movimiento, porque voy contando una historia y los personajes no me ven.

Foto: PinPoint

Por otro lado, en Carlos Rivera, independientemente de todo el cariño que nos tenemos como amigos, encuentro respeto. Él tiene humildad, disciplina y compromiso al abordar cada proyecto que hace. Desde El rey león, en 2015, tuve la oportunidad de aprenderle. ¡Que nos reencontremos aquí, es algo espectacular! Él abogó por mí y siempre está pendiente de mi carrera y de ayudarme de la manera que pueda, así es él. Así que tengo la oportunidad de compartir con él y con Kalimba, que es de los artistas más talentosos de este país. Verlos trabajar y absorber aprendizajes de cada uno, es un privilegio”, detalló Fela Domínguez en entrevista anterior con Excélsior.

En el segundo acto arriba Kalimba al escenario, como El Faraón, para contarle sus sueños a José, recreado por Carlos Rivera, quien es el único que puede interpretarlos.

Su aparición es breve, una sola escena, pero con ella logra que la gente se desborde en aplausos y pida más minutos para verlo bailar y escucharlo cantar.

Me emocionó mucho trabajar con Carlos y Fela porque son dos personas que admiro mucho, con mucho talento; disciplinadas y entregadas. Lo que queremos es resaltar la obra. En la parte coreográfica, me está exigiendo bastante, porque desde OV7 hasta la fecha no me subía a un escenario a expresarme de manera coreográfica tan fuerte. Tengo que bailar y cantar, así que me preparé cantando y haciendo cardio en mi casa. Decidí ponerme a la altura de los bailarines, porque ellos lo hacen todo el tiempo”, señaló Kalimba.

Acerca del personaje, El Faraón, expresó que fue muy divertido cómo el director trabajó con él.

Si no entiendo mal, soy el primer faraón negro que se hace en este musical. Movimos un poco el personaje, originalmente basado en Elvis Presley para rockandroll, y lo llevamos mucho más a un soul, un godspell y a un rhythm and blues. Sí ha tenido una evolución y es un personaje un poquito cómico, que sabe que él manda, pero que necesita de José para que terminen las pesadillas que tiene y que le están queriendo decir algo.

Foto: PinPoint

Presenta su necesidad de saber de sus sueños con ironía y sarcasmo. Tenemos una escena muy corta en diálogo y físicamente Carlos y yo somos muy diferentes, así que aunque mantengo la postura de El Faraón, soy mucho más chiquito que él. Es muy cómico”, dijo.

La historia de José El Soñador, cuya temporada estaba confirmada hasta el 27 de marzo, pero que ya fue anunciada en las boleteras para el 14, 15, 16 y 17 de abril, en Semana Santa, es acerca de un joven pastor que vive en Canaán junto a sus 11 hermanos, quienes, celosos por la preferencia de su padre Jacob, lo venden como esclavo y fingen su muerte, pero José sobrevive gracias a su habilidad para interpretar los sueños y da una lección a su familia.

PARA VERLO

José el soñador

Con Carlos Rivera, como José; Fela Domíguez como la narradora; y Kalimba, como el faraón.

Dirección: Mariano Detry.

Traducción: Julissa.

Producción: Alejandro Gou.

Escenografía: Jorge Ferrari.

Coreografía: Carmelo Segura.

Vestuario: Sol Kellan.

Productor musical: Alex Carrera.

Estreno: Hasta el 27 de marzo. Semana Santa, 14, 15, 16 y 17 de abril.

Lugar: Centro Cultural Teatro I. Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec, col. Roma.

Funciones: Jueves y viernes 20:30; sábado 17:00 y 20:00; domingo 13:30 y 17:00 horas.

Costo: 944 a 5,640 pesos, aprox., en Tickemaster.

FRASES

Para mí el teatro es una salvación. Es como agarrar un flotador entre tanta cosa que está sucediendo y por la que a veces uno pierde la fe, porque somos seres humanos. En mi caso, no he perdido esa fe y este es un regalo, poder interpretar un papel en teatro, es un regalo, y lo acepto con los brazos abiertos, porque me cayó en un momento en el que lo necesitaba.”

FELA DOMÍNGUEZ / ACTRIZ Y CANTANTE / “LA NARRADORA”

Si no entiendo mal, soy el primer faraón negro que se hace en este musical. Movimos un poco el personaje, originalmente basado en Elvis Presley para rockandroll y lo llevamos mucho más a un soul, un godspell y a un rhythm and blues. Sí ha tenido una evolución y es un personaje un poquito cómico, que sabe que él manda, pero necesita de José para que terminen las pesadillas que tiene y que le están queriendo decir algo.”

KALIMBA / ACTOR Y CANTANTE / “EL FARAÓN”

FELA, CON DISCO DE ESTRENO

Fela Domínguez tiene ya disponible en plataformas digitales su primer disco como solista, Con todo y caos, con diez temas propios: “Es un disco duro de la catarsis que he vivido en muchos años. Creo que es la primera vez que me van a conocer como Fela, como una persona completamente real, donde hablo de amarte a pesar del caos, pues sufro de ansiedad y aceptarla y amarla como parte de mí, ha sido un viaje bastante intenso”.

KALIMBA PLANEA GIRA OV7

El cantante afirmó que viene la gira de OV7 que quedó pendiente, en la que celebrarían 30 años. Ahora el festejo será por 33 años de la agrupación de pop.