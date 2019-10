José Joel demanda a colombiano por presentarse como hijo de José José

Tras la muerte de José José, un colombiano que se hace llamar Manuel José volvió a insistir en que es hijo de El Príncipe de la Canción, por lo que José Joel reveló que ya emprendió acciones legales en su contra.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el hijo mayor de José José aseguró que el cantante colombiano utiliza el nombre del intérprete para vender entradas de conciertos, pero que las pruebas de ADN ya demostraron que no existe ningún parentesco.

“Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres.

"Gracias a Dios, al día de hoy (yo soy) primogénito, varón de José José y este muchachito insiste, insiste e insiste, entonces si no es por las buenas muchachito Bryan, va a ser por las malas. Qué pena que tengamos que llegar a esto”, comentó.

José Joel relató que su padre se angustió ante la posibilidad de que Manuel José en realidad fuera su hijo, por lo que se realizó el examen de ADN, pues en caso de resultar positivo lo recibirían en la familia.

“En lagrimas, hace seis o siete años (mi papá) me dijo: ‘oye, fui a Colombia a un programa de imitadores y resulta que un muchachito, dice que es mi hijo’. Llorando mi papá: ‘no sé, no me acuerdo, porque era cuando estaba tocando fondo’.

Le dije: ‘hazte la prueba de ADN, que no te den gato por liebre, estás en todo tu derecho’. Ese corazonzote de mi papá, todo mundo le pasaba por encima: ‘si resulta que es tu hijo, pues es tu hijo y bienvenido a la familia como en su momento recibimos a Celine, Monique y a Sarita’, dijo.

El primogénito del intérprete de “La nave del olvido” destacó que aunque la prueba resultó negativa, Manuel José es muy buen cantante y puede seguir haciendo covers, pero pide que deje de presentarse como hijo de José Jose.

“Canta muy bonito, porque canta muy bonito, lo imita muy bien, porque lo imita muy bien, pero no eres su hijo, Bryan, entiende, no eres su hijo, hasta para allá, sigue tu camino, sigue trabajando.

"José José es de todos, todo mundo lo puede cantar, todo mundo lo puede emular, todo mundo lo puede imitar y todo mundo lo puede emular”, concluyó.





Fuente: www.msn.com