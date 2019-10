José Joel y Marysol exigen una autopsia de su padre: “Si no se puede por las buenas, se podrá por las malas”

A tres días de la confirmación de la muerte del cantante mexicano José José poca información se sabía sobre el paradero de su cuerpo, que fue buscado incansablemente por sus dos hijos mayores ante el hermetismo de su hermana menor.

Sarita Sosa, quien cuidó a su padre durante un año y medio en Miami, Florida, es quien sabe dónde están los restos, pero en las entrevistas exclusivas que dio a las cadenas Univisión y Telemundo no dio detalles. Tampoco especificó dónde y cuándo se realizarían los homenajes, aunque confirmó que se haría uno en Miami y otro en la Ciudad de México.

En las últimas horas del lunes 30 de septiembre, Sarita y su madre fueron vistas cuando salían por la puerta trasera de una funeraria, pero no dieron declaraciones.

Información del programa “Ventaneando” en México, indica que ya se envió un exhorto a las autoridades correspondientes para pedir que el Palacio de Bellas Artes abra sus puertas para un tributo al cantante.

El programa de Pati Chapoy también informó que el cantante sí murió el sábado 28 de septiembre, y lo hizo en un hospicio ubicado en la Universidad de Miami. Esta información fue difundida en una entrevista realizada con la compositora Lolita de la Colina, quien se enteró gracias a un amigo que trabaja en dicha institución.

La compositora desconoce el tiempo que José José habría permanecido en el hospicio, y lamentó que la familia no sepa la importancia que significa que se trate José José.

“Seguimos sin saber nada de Sarita, sin saber nada de la gente que rodea a mi hermana. Estamos en la necesidad de información y lo que sigue es esperar que den las 7 de la noche para juntarnos con Sara. Seguimos sin saber dónde está el cuerpo de mi papá, seguimos sin poderlo ver. Estamos en un peregrinaje absurdo", dijo ante los medios esta tarde desde Miami.

José Joel dijo que no han ido a casa de Sarita porque “no se trata de hacer circo, nos queda muy claro que no somos bienvenidos. Esta niña no es para decir ‘oigan, aquí los estamos esperando’. ¿Por qué tienen que ser ustedes (la prensa? El mismo consulado nos habló para que descansáramos y les dejáramos hacer un trabajo”.

A través del Consulado lograron tener contacto y fijar una hora para reunirse con su hermana. El hijo del cantante quiere decirle a su hermana menor que “José José es mexicano, merece y merecía morir junto a toda su familia en México. No tuvo por qué pasar lo que pasó”.

Sarita y José Joel no han tenido contacto desde el sábado (Foto: Captura de pantalla Telemundo)

Marysol Sosa relató que le preguntó a Sarita dónde estaba, pero rompió en llanto al decir: “Yo tuve que llegar a esta ciudad como si fuera una amiga lejana del señor, tuve que llegar a tocar puertas al hospital, de donde nos corrieron. Mi papá nos amaba, no tenemos duda. Esto es lo último que pensamos José y yo, en venir a vivir esto”.

"Yo no me puedo ir sin ver el cuerpo de mi padre. Me quedaré el tiempo que me sea necesario. Tenemos apoyo, gente que nos está ofreciendo casa, comida

José Joel recordó que José José estaba bien atendido en México, y ahí lo visitó Sarita. “Había una comunicación normal, real, todo estaba bien y en orden para que ahí se siguiera recuperando. El médico que asistió a mi padre le dijo a Sarita ‘en dos meses hace usted de su vida lo que quiera, ¿qué necesitas muchacha?' Mi hermana no fue para hablar y al siguiente día se lo trajo para acá".

“Dios es tan grande que en estos días nos ha llegado apoyo impresionante buscando la verdad. No queremos nada más en este momento que ver el cuerpo de nuestro señor padre”, respondió José Joel sobre la demanda que habían interpuesto contra Sarita. “La relación está dañada hace más de dos años; se hizo un programa con la niña, con nosotros, el reencuentro de los hermanos, conocimos a la bebita, un mes después se da esta situación”.

“¿Por qué llegar a esto? ¿Qué diferente hubiera sido que esta niña en vez de estarse alaciando el pelo hubiera ido por nosotros al aeropuerto y hubiéramos desayunado para hablar? Esta niña no da la cara”, dijo enojado José Joel.

Sobre los homenajes que confirmó Sarita, José Joel aseguró: “A mí se me hace muy extraño. Esto ya estaba planeado meses atrás. No estamos peleados con los homenajes, no nos interesa salir a cantar a los homenajes, sino saber dónde está el cuerpo de mi papá”.

José Joel también habló sobre el interés monetario de Sarita: “Es incomprensible cómo se ha manejado esta niña. Las regalías... No estamos hablando de regalías millonarias como las de Juan Gabriel. Pero José José es intérprete, él tiene 500 éxitos, (sus regalías) no son módicas, para quien no hace nada, para quien solo estira la mano, funciona”.

Marysol Sosa, consternada, mandó decirle a su hermana que por favor no cancele la cita que tienen hoy a las 7 de la noche.

"Por favor nos vemos, Sara y Sarita, por favor nos vemos. Y no me voy de aquí hasta saber las causas de su muerte y saber las condiciones en las que se fue. Sé justa, Sarita, sé justa. Fue tu papá y también el de nosotros para el resto de nuestros días

“Necesito que entendamos que lo que está pasando es real, pasa con este tipo de personas famosas, que si bien nuestra situación no es la herencia, el testamento, los millones, no tenemos por qué llegar a eso. No sabemos cómo lo dejó y esa es otra cloaca que en su momento se va a abrir”, dijo José Joel, quien sobre la reunión que tendrán con su hermana sostuvo:

“¿Qué nos vamos a decir?, tenemos muchas cosas qué decir, pero vamos a centralizar el hecho de que queremos ver el cuerpo de mi padre”.

“Estamos cansados, pero es un cansancio natural, físico, mental, es un cansancio que te da energía. La vida por supuesto que sigue, pero ahorita estamos viendo cómo quedarnos más tiempo. Se supone que veníamos un par de días, a ver a Sarita, abrazarnos y resolver, pero vamos a seguir resolviendo”, reiteró José Joel, quien sostiene que su padre estuvo cautivo en Miami por su hermana menor.

Los hijos mayores de José José ya están asesorados y apoyados. “Estamos ahorita gracias a Dios bajo el cuidado de la ciudad de Miami, hay un abogado de por medio. Ya hay gente de muy alto nivel involucrado en esto. Si no se puede por las buenas, se podrá por las malas”, concluyó el hijo mayor de el “Príncipe de la canción”.













Fuente: www.infobae.com