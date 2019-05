Juanes estrena nuevo show visual en costa oeste de EEUU

Nueva York (AP) — Con un concierto en el FivePoint Amphitheatre en Irvine, California, Juanes inicia este domingo una gira por la costa oeste de Estados Unidos con la que estrena un nuevo espectáculo visual.



“Hemos estado trabajando mucho para renovar el show, ya tenemos todo listo”, dijo el rockero colombiano a The Associated Press en una entrevista reciente. “Es un show muy visual donde obviamente la música es lo más importante, pero hay un acompañamiento con las pantallas que hace que la experiencia sea muy especial”.



El espectáculo fue desarrollado en conjunto con Sturdy, el equipo creativo de producción que también ha trabajado con artistas como Kendrick Lamar, Drake, Migos y Khalid. Juanes explicó que básicamente el escenario será una gran pantalla donde habrá “una coherencia” entre música, luces, colores, imágenes.



“Antes usamos mucho la película del álbum visual”, dijo en referencia a su galardonada producción “Mis planes son amarte”. “Ahora nos fuimos a un lado mucho más artístico, mucho más conceptual, digámoslo así”.



En cuanto al repertorio, dijo que ha estado trabajando en el orden de las canciones, incluyendo otras nuevas, preparando algunos covers y alguna versión acústica. Clásicos como “La camisa negra” y “A Dios le pido” y éxitos más recientes como “Pa dentro” y “La plata” (grabada con Lalo Ebratt) no faltarán.



El espectáculo llegará el 22 de mayo a Seattle; el 24 a Berkeley, California, y un día después a Napa Valley, donde Juanes actuará en el Festival de Bottle Rock antes de cerrar el 26 en Las Vegas.



El concierto de Irvine lo abrirá la banda bilingüe del Sur de California The Marías.



“Yo los escuché por Spotify, vi un par de videos y me parecieron súper cool”, dijo Juanes. “Para mí siempre es como muy especial compartir con otros artistas y de alguna forma darnos la mano también”.



Recientemente el astro se presentó en los festivales Vive Latino, en México, y Lolapallooza, en Chile, dos experiencias que calificó de “muy brutales” y “únicas” y que dijo que lo dejaron “demasiado feliz”.



Su próximo lanzamiento será “un dueto muy especial” a finales de mes del que no dio detalles en la entrevista, aunque en su cuenta de Instagram publicó una foto en el estudio con la cantante estadounidense Alessia Cara y la leyenda “Esta foto lo dice todo...”



“Es una canción muy hermosa, con un sentimiento del alma profundo”, adelantó. “No veo la hora de que salga”.