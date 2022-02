Juárez siempre en su mente

Marco Tapia /El Diario Marco Tapia /El Diario Marco Tapia /El Diario Marco Tapia /El Diario Marco Tapia /El Diario Marco Tapia /El Diario

El museo de Juan Gabriel sobre la avenida 16 de Septiembre es un proyecto que a partir de hoy no sólo está en planes. Después de cuatro años del fallecimiento del cantante, su legado y marca empiezan a rendir nuevos frutos.

La familia Aguilera, a través de Iván Aguilera, primogénito del cantante y su heredero universal, trabaja junto con el abogado Guillermo Pous, albacea de la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, para cumplir con la voluntad de su padre.

Siempre en su mente ese amor por la frontera más fabulosa y bella del mundo –su querida Ciudad Juárez–, fue voluntad de Juan Gabriel convertir la vieja casona de la avenida 16 de Septiembre en museo y que su música y su nombre sean estandarte para promover el deporte, la cultura y el desarrollo social en la comunidad, sobre todo de Ciudad Juárez.

“El museo era un plan considerado, es algo que ya se había avisado, no es nada distinto, no es nada pausado, no se ha concretado, pero sigue adelante, seguimos avanzando en los planes; los ‘Duetos 3’ continúa, sólo hay que hacer ajustes con la disquera, concluir la producción, porque es material que debe terminarse con la calidad que buscaba don Alberto”, comentó el abogado Pous para El Diario después del recorrido que realizó en las instalaciones del inmueble que será museo, junto al alcalde de la ciudad, Cruz Pérez Cuellar, quien acudió en compañía de su equipo de trabajo y del titular del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Miguel Ángel Mendoza.

“Hay una gran participación y disposición del señor alcalde de hacer todo lo necesario para llenar de cultura esta ciudad”.

“Quiero agradecerle al presidente municipal por todo el apoyo que quiere dar para la apertura del museo, sin duda va a ser algo icónico para Ciudad Juárez y la gran alianza que se hace con Bravos, que sin duda es el vínculo ideal entre cultura y deportes”, mencionó Pous.

Juan Gabriel tiene registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aproximadamente 50 marcas bajo el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Forman parte de la masa hereditaria o conjunto de bienes y derechos de sus herederos y legatarios.

Recién la familia Aguilera, a través de su abogado, estableció una alianza con el equipo de futbol juarense FC Bravos para hacer un homenaje al cantante con una playera conmemorativa, alusiva a los 50 años de trayectoria del ‘Divo’.

“Sobre la playera conmemorativa de Bravos, fue una gran negociación que concretó Iván Aguilera, tomó la mejor decisión adecuada, no hay mejor arraigo que hacerlo con un equipo local y hacerle un homenaje a su padre. Vincularlo a una actividad deportiva y a la ciudad”, platicó Pous, quien es especialista en Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Respecto al cuadro de María Félix, está en proceso la recuperación y seguramente va a formar parte de museo.

“Es una casona vieja y hay que hacerle adecuaciones a los espacios para que sean accesibles a todo tipo de persona, la casa no es fácil, y de esta manera seguir avanzando con los planes”, indicó el abogado, quien, como el alcalde Pérez Cuellar, también recibió como obsequio de Bravos la playera conmemorativa con su nombre grabado.

Cruz Pérez Cuellar dijo que durante su gestión hará todo lo necesario para que el museo se concrete, sea un atractivo que lleve turismo a la ciudad y un proyecto cultural que impacte y reditúe a la comunidad juarense.

“Agradezco al equipo Bravos la playera, nos da mucho gusto que tengan esta visión que compartimos, del gran icono juarense, nacional e internacional que es Juan Gabriel, agradecemos al abogado Guillermo Pous, que es abogado de Iván Aguilera y que está trabajando en todo esto del legado con toda su disposición; felicitar al equipo Bravos y darles mucho éxito, estaremos apoyando al equipo y qué bueno que estamos todos con Juan Gabriel, como debe ser en Ciudad Juárez”, dijo Pérez Cuellar para el Diario.