Julián Gil revela por qué no visita a su hijo

Julián Gil frente a las cámaras de Intrusos se defendió de todos los que lo atacan por no querer ver a su hijo dentro de un Centro de Convivencias.

“¿Ustedes saben por qué yo tengo que ir a un Centro de Convivencias? Porque las acusaciones fueron de narcotráfico, de drogadicto, de agresivo. En las últimas tres visitas me acusaron de envenenarlo cuando yo tengo 8 cámaras ahí y tres trabajadores sociales a menos de 6 pies, la segunda que yo había tratado de secuestrarlo y otra por maltrato”.









Continúo “Yo nunca lo he visto porque las veces que lo he podido ver es en el Centro de Convivencia y eso no es verlo, de lo que debe estar pendiente el juez y ella es cuando voy yo a ver a mi hijo ¿Cuándo? Cuando tenga 18 años y tenga que enfrentarse a un extraño porque ya en este momento soy un extraño”.

En galán de telenovelas aseguró que algún día su hijo va a estar con él.





El otro día me dijeron ¿extrañas a tu hijo? No lo puedo extrañar, es imposible que lo extrañe porque no lo tengo. Lo que sí tengo que decir es que si existe una justicia es que de lo que no se va a escapar es de la justicia divina y la sangre pesa, puede que pase un año, 10 o 15 años pero mí hijo va a estar conmigo”, comentó el actor muy molesto.