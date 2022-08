Julieta Venegas se inspira en poemas para nuevo disco

Reforma

Ciudad de México.- Inspirada durante la cuarentena por "Guárdame en Ti", un poema del chileno Raúl Zurita, Julieta Venegas compuso "En Tu Orilla", una canción que pasó por muchos estilos, incluso la cumbia, hasta encontrar su sitio en el pop acompañado de sintetizadores y su característico acordeón.

"La empecé durante la pandemia, la tocaba todas las mañanas y me parece muy simbólica. Se me hace lindo cómo pensar en decirle a una persona que te deje en un lugar de su recuerdo.

"Me gusta la combinación de instrumentos que hicimos, sobre todo lo más acústico, como la guitarra. La canción pasó por muchos ritmos, le hicimos mil cosas, era muy natural para mí hacer eso en el encierro, pero llegó a buen lugar. Sentíamos que en el disco no teníamos espacio para una cumbia", contó Venegas, en entrevista.

El tema, surgido desde aquellos amores que dejan huella para siempre, ya está disponible en todas las plataformas y es el tercer sencillo de su próximo álbum, que verá la luz este año.

"Me obsesioné con el poema y escribí varias canciones a partir de eso, y esta fue la que más me gustó. No sé si fue el momento, pero estaba disfrutando mucho escribirla lento. Me di chance de soltarla y volver a retomarla porque sentía que algo me estaba faltando y obsesivamente tenía que volver a ella", agregó la intérprete de "Limón y Sal" y "De Mis Pasos".

La cantautora mexicana, quien cuenta con 17.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, dijo que su más reciente disco ya está terminado, pero que quiere ir revelando canción por canción para darles su espacio.

"Cuando saqué mi último disco, en 2015, sólo pude hacer algunos videos porque estaba de gira. Esta vez quiero darles su tiempo, hacerle un video a cada uno. Estamos esperando a sacar un par de canciones más para poder presentarlo completo. Personal y artísticamente, me está gustando más esta manera", agregó.

La ganadora de 10 Latin Grammy compartió que se siente contenta por estar trabajando con muchas mujeres en este proyecto, principalmente con directoras con las que logra materializar sus videos musicales.

Tal es el caso de Carmen Rivoira, quien dirigió el clip de "En Tu Orilla", mismo que fue grabado en Punta Lara, Buenos Aires, y que está disponible en el canal oficial de YouTube de la ex Tijuana No!

"Es un trabajo que yo nunca había tenido tiempo de hacer. Estoy disfrutando esta nueva forma de interpretación, que también tiene que ver con las historias que cuento. En esta ocasión queríamos agua, así que nos fuimos a un río. Tiene algo muy bonito, muy fantasioso: siento que Carmen le sumó ternura a los personajes", sostuvo.

La intérprete de "Me Voy" retomará su gira Vernos de Nuevo para visitar Argentina, Chile, España, Estados Unidos y Colombia, además de México: tocará dos noches consecutivas en el Teatro Metropólitan, el 25 y 26 de noviembre. Antes, el 22 de octubre, lo hará en el Showcenter Complex, en Monterrey, y el 23 de noviembre en la Sala Plácido Domingo, Guadalajara. También estará en León y Hermosillo.