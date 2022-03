Julio César Chávez VS su familia; los bloquea de WhatsApp

Julio César Chávez no la está pasando nada bien y es que su familia se encuentra más divida que nunca.

El boxeador se encuentra en una polémica luego de que su madre diera a entender que es un mal hijo por no contestarle las llamadas y tenerla bloqueada de WhatsApp.

"Julio te estoy marque y marque todos los días, ahora te marqué como 10 veces y no me contestaste. Me tienes bloqueada”.

Por su parte, su hija Nicole utilizó sus redes sociales para despotricar contra su medio hermano Omar.

"No respeta ni a su propio padre, no respeta al hijo que tiene, no respeta su vida, él vive enojado con la vida. A mi su odio ya no me va a arrastrar. Serás mi hermano, pero yo contigo ya no tengo ninguna situación que ver”, dijo en un live en su cuenta de Instagram.

Apolo, hermano de César, se sumó a la pelea contra Omar y criticó el video que compartió de su madre.

"Se da a entender que Julio no es un buen hijo, toda la familia estamos muy molestos con este video porque fue con alevosía y ventaja. Julio es el hijo más noble y bueno”.

Nicole terminó asegurando que ya no se involucrará en nada ‘de este circo’ y Julio compartió en sus redes un video asegurando que harán todo para estar juntos y felices".