¡Juntos! Caifanes y Café Tacvba en gira

Agencia Reforma / Sobre las presentaciones en territorio mexicano no se ha dado a conocer información

Ciudad de México.- Caifanes y Café Tacvba están listos para emprender una gira juntos, con fechas hasta ahora confirmadas en Estados Unidos y se espera que pronto anuncien las correspondientes a México.

El tour iniciará a finales de mayo de 2024 en ciudades como Kennewick, en el Toyota Center, el día 29; Seattle, en Lumen Field el 30; y continuará en junio en Reno, en el Events Center el día 1; Los Angeles, en Hollywood Bowl, el día 5.

El 6 estarán en Las Vegas, en Planet Hollywood; el 7 en Palm Desert, en Acrisure Arena; el 8 en Chula Vista, en North Island Credit Union Amphitheatre; el 11 en Phoenix, en Talking Stick Resort Amphitheatre; el 13 en Salt Lake City, en Maverick Center; el 14 en Denver, en Levitt Pavilion; el 15 en Albuquerque, en Isleta Amphitheater; el 16 en El Paso, en El Paso County Coliseum.

También incluirán fechas para el 18 de junio en Laredo, en el Sames Auto Arena, el 19 en Edinburg, en el Bert Ogden Arena; el 21 en Houston, en The Cynthia Woods Mitchell Pavilion; el 22 en Dallas, en el Dos Equis Pavilion; el 26 en Nueva York como parte del SummerStage in Central Park; el 28 en Toronto, en Budweiser Stage; el 29 en Chicago, en el Huntington Bank Pavilion at Northerly Island; y el 30 en Indianapolis, en el Everwise Amphitheater at White River State Park.

Sobre las presentaciones en territorio mexicano no se ha dado a conocer información, sin embargo se espera que las bandas lideradas por Saúl Hernández y Rubén Albarrán se presenten en el verano del 2024.