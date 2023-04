Jurado decidirá si Ed Sheeran plagió tema de Marvin Gaye

Agencia Reforma

Nueva York, Estados Unidos.- Una selección de jurado está programada para este lunes para determinar si la estrella pop Ed Sheeran plagió "Let's Get It On" de la leyenda de la música soul estadounidense Marvin Gaye al componer su éxito "Thinking Out Loud" de 2014.

Los demandantes son los herederos de Ed Townsend, un músico y productor que coescribió el clásico soul lanzado por Gaye en 1973.

Alegan que hay "sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos" entre el sensual clásico de Gaye y "Thinking Out Loud" de Sheeran.

No es la primera vez que Sheeran es llevado a los tribunales. En abril de 2022, el cantante y compositor de 32 años ganó una batalla legal cuando un tribunal falló en contra de dos músicos que le acusaban de copiar una de sus obras, para su megaéxito "Shape Of You".

El equipo de Ed Sheeran ha impugnado las acusaciones de los herederos de Townsend. Sostiene que "hay docenas, si no cientos, de canciones anteriores y posteriores" a la canción de Gaye, "que utilizan la misma progresión de acordes o una similar".

"Estas mezclas son irrelevantes para cualquier tema del caso y serían engañosas confundirían al jurado", subrayó.

"Thinking Out Loud" de Sheeran se disparó en las listas Billboard Hot 100 de Estados Unidos al momento de su lanzamiento y el británico ganó un premio Grammy por Canción del Año en 2016.