‘Kabeza’, tendrá a la venta su arte

Chihuahua, Chih.- El caricaturista Mario Alberto Juárez Nogueira mejor conocido como ‘Kabeza’, quien es considerado uno de los mejores moneros de este país, cordialmente invita a toda la ciudadanía a que asista hoy a la venta de su arte en Café Kaldi de la Bolívar, en frente de la Quinta Gameros. Allí, el público podrá adquirir libretas, prints que son impresiones de acuarelas, mini lienzos en acrílico y acuarelas originales. La cita será de las de 6 pm a 9:30 pm.

‘Kabeza’ posee un talento nato, nadie le enseñó a hacer lo que hace, su pasión por el dibujo fue muy intuitivo desde pequeño, lo cual lo ha llevado a forjar una carrera, en la actualidad cuenta con 30 años de trayectoria que lo respaldan, y continúa mostrando su talento a través de sus dibujos y poniendo en alto el nombre de Chihuahua.

“La verdad es que me resultaba muy difícil imaginarme haciendo lo mismo durante tanto tiempo. Sin embargo, siempre supe que era lo que quería hacer porque es lo que más me gusta y la forma en que mejor me comunico, dibujando”, dijo ‘Kabeza’ en una entrevista para El Diario.

Además, reveló que lo más satisfactorio de su carrera es seguir vigente y continuar haciendo lo que más le gusta. Para él publicar en varios medios de comunicación es un gran logro.

El artista chihuahuense trabaja en el Diario de Chihuahua desde 1992, creando sus exitosas tiras cómicas, dedicadas al humor político a través de la caricatura. Cuenta con una serie de libros de caricatura política, premios acumulados y varias exposiciones individuales de sus pinturas.

Especialista en la caricatura política

“Kabeza” refirió que sus tiras son una forma de acercarse a la realidad política y social desde una perspectiva que incita a la risa con conciencia. Compartió que es lo que lo inspira a seguir y cómo define su estilo. “Más que inspiración, es que no sé hacer otra cosa, pero afortunadamente esto que hago me gusta mucho, lo disfruto enormemente. No podría definir mi estilo, pero sin duda creo que ya tengo uno propio y eso se logra con el tiempo”, indicó.

Lo que viene

"Continuaré pintando y quiero montar una exposición con todo lo que hice durante los años de cuarentena debido a la pandemia"; puntualizó.