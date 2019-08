Kalimba le canta al amor sin miedo

Ciudad de México





Kalimba continuará su gira en Estados Unidos con su más reciente álbum, el séptimo de estudio en sus 15 años como solista, titulado Somos muchos y venimos todos, A pesar de los tiroteos en tres diferentes ciudades de Estados Unidos, sucedidos el pasado fin de semana.

El compositor y cantante nacido en la Ciudad de México expresó que no tiene temor de estos conciertos en agosto y septiembre, previos al que realizará el 6 de diciembre en El Plaza Condesa, pues su propuesta musical tiene como bandera un mensaje de amor.

"No tengo miedo alguno de presentarme allá, no tengo miedo en general en la vida y eso viene mucho por parte de mi fe. No tengo miedo de vivir, aun cuando haya mucho terror en el mundo.

"Yo tengo un mensaje siempre, no sólo ahora. He tenido la bendición de ser muy amado por mi familia, la industria, los medios, el público; he tenido la bendición de ser públicamente humillado, pero también exaltado. "Digo que es una bendición porque lo que necesitamos es convertirnos en un mensaje. No sólo la música es un mensaje, cualquiera de las profesiones lo es.

"En cada uno de mis conciertos siempre tengo un speech, cortito, directo, y es amor. Prefiero hablar de la solución que del problema.La solución es que nos amemos y pongamos atención los unos en los otros; que seamos muchos y que nos demos cuenta de que hay necesidad, pobreza, hambruna, enfermedades, depresión, soledad.

"Creo que si a las personas que cometieron estas atrocidades se les hubiera amado, no hubieran hecho lo que hicieron. Ninguno está exento de convertirse en un terrorista cuando no somos amados correctamente. "Mi mensaje es ése a través de la música, no le canto al romance, sino al amor que soluciona este tipo de problemas en el mundo”, expresó Kalimba en conferencia de prensa.

El también actor, que participa en el musical Jesucristo Súper Estrella, en el que interpreta a Simón en el Centro Cultural Teatro I, señaló que en dos semanas cerrará su participación en la producción de Alejandro Gou, en la que comparte créditos con Beto Cuevas y Erik Rubín, entre otros, debido precisamente a las fechas de su tour que tras Duluth el 2 de agosto continúa el 24 en Nueva York y sigue en Riverside el 6 de septiembre, San Diego, un día después; Anaheim, el 8; Detroit, el 12; Rosemont, Illinois, al siguiente día, y Milwaukee, el 14.

"Sólo me comprometí por 25 fechas para Jesucristo Súper Estrella, sabiendo que ya teníamos un plan para el lanzamiento del disco. Al final del día mi prioridad siempre será mi música cuando tenga un disco en puerta. Eso es en lo que está basada mi carrera, aunque he hecho teatro musical, doblaje, telenovelas, otras cosas, pero realmente es la música.

"Sé que el musical se está extendiendo, la gente está contenta con este montaje, que es espectacular, pero a mí me gusta hacer las cosas con excelencia en todos los lugares donde me pare. Así que no quería plantarme a medias en un lugar y a medias en otro. Ahora que arranca el disco, me quedan sólo dos semanas más en Jesucristo... con el que vamos a Guadalajara, Torreón y Monterrey, y un par en (la Ciudad de México).

"Viene mi gira en EU y con la voz se necesita mucha disciplina, así que es importante tenerla descansada. Si en algún momento se abren fechas donde pueda volver a participar en el musical, tengo la invitación del señor Gou y encantando lo haría. Ahorita mi enfoque completo es para este disco”, acotó.

Kalimba detalló que Somos muchos y venimos todos, que incluye temas como Fiesta, ¿Dónde guardó el corazón?, Canción 3, Que se queme el mundo y Cicatrices, se basó en el gusto del público.

"Tuve como capricho los tres últimos discos inéditos para que la gente supiera que no sólo canto baladas, sino que vieran que puedo bailar, a pesar de que vengo de un grupo musical coreográfico (OV7), pues la gente me identificó como baladista al principio de mi carrera, lo cual me frustró un poco. Quería mostrarles que podía bailar, hacer funk, rock, tocar la guitarra, sentarme en un piano; quería hacer otras cosas, mostrarme como músico.

"Luego se me acabó ese capricho y pensé que ya no tenía que demostrar que podía o no hacer, sino que la gente la pasará bien, que disfrutarán de mi música y se olvidarán de la cotidianeidad. Mi profesión, por encima de todo, es entretener. Quise regresar a hacerlo y escuché mucha música que he hecho con Onda Vaselina, OV7, mis primeros dos discos y sobre eso me basé para Somos muchos y venimos todos”, dijo.

En relación a las temáticas, Kalimba reiteró que le canta al amor más que al romanticismo.

"Me gusta cantarle al amor, a las cosas y emociones que tenemos tan cotidianas y también a flor de piel”.

Acerca de su próxima actuación en El Plaza Condesa señaló que es el resultado de muchos años de trabajo. Para demostrarlo, empezó la reunión con los medios de comunicación cantando en vivo, guitarra en mano, para más que platicar de qué va el disco, su voz y propuesta fuera escuchada.

"Espero poder seguir enseñándoles cosas con excelencia y esto que está pasando no sólo es trabajo mío, sino de todo un equipo. Sólo espero que el público quede boquiabierto”.

PRESENTACIONES EN ESTADOS UNIDOS