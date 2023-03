Kalimba no teme a demanda; comparte que tiene bipolaridad

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Kalimba afirma no temer a la demanda que entablará Melissa Galindo en su contra por presunta agresión sexual y que él continuará con el proceso como lo había anunciado con el fin de limpiar su imagen.

Luego de que el pasado 28 de marzo, Melissa Galindo anunciara que emprendió acciones legales en contra de Kalimba por el delito de abuso sexual agravado, el cantante se pronuncia al respecto en un comunicado oficial y remarcó que él fue el primero en llevar el caso a instancias legales.

"Quién decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no solo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en que lo han hecho, y por eso voy a demostrar precisamente ante las autoridades, que soy inocente, así que esta denuncia la veo como una oportunidad para limpiar mi imagen", informó.

El integrante de OV7 fue acusado públicamente por Melissa de haberla agredido sexualmente en diversas ocasiones, por lo que él no ha dudado en defenderse, asegura que tiene una batería de pruebas para acreditar que está siendo víctima de daño moral y económico.

Hace dos semanas, anunció que emprendería acciones legales por difamación, pues niega que las declaraciones de la cantante sean ciertas.

Informó que la demanda de tipo civil que interpondrá, será llevada a cabo por su equipo legal una vez pasado el periodo de Semana Santa, pues durante estos días los juzgados se encuentran cerrados, ya que además presentará la demanda penal en su contra como prueba en su caso por daño moral.

"Ya instruí a mi abogado para que de inmediato nos presentemos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ponerme a su disposición, esclarecer los hechos, así como presentar las pruebas que demuestran mi inocencia", escribió.

Kalimba comparte su diagnóstico de bipolaridad

De manera sorpresiva Kalimba compartió esta semana, en una entrevista con un conocido youtuber, que fue diagnosticado con bipolaridad de segundo grado desde hace un año.

"La gente cree que ser bipolar es como que estás de repente de buenas y de repente de malas ¡ni cerca!, la bipolaridad es que tus emociones están muy disparadas de como las siente la gente en general, entonces, tu alegría no existe, lo que existe esa una zona, que se le llama euforia", compartió.

"En vez de estar feliz yo estaba eufórico, todo era espectacular maravilloso grandioso, 'cómo los demás no pueden ver lo increíble que es esto', y en vez de estar triste estaba deprimido, 'todo en la vida no sirve, es un caos', y eso pues depende literalmente de un cambio neuronal".