Kalimba representa al pueblo del maíz

Ciudad de México.- Kalimba encabezará Celebrando la vida, el Desfile de Día de Muertos que se realizará el 31 de octubre como parte de la reactivación económica y cultural de la Ciudad de México.

El cantante de temas como Tocando fondo y Duele, uno de los protagonistas del musical Jesucristo Súper Estrella, lidera Tenochtitlan Corazón de México, el primero de cuatro segmentos que conforman el desfile, el cual recorrerá 8.7 kilómetros, desde el Zócalo capitalino hasta el Deportivo del Campo Marte.

El segundo segmento titulado CDMX hoy contará con el cantante y actor Yahir como un charro rockero; el tercero, CDMX, magia y tradición, será abanderado por la cantante y actriz María León; y el cuarto, Celebrando la vida, contará con la participación de Laura León.

Kalimba, caracterizado como lo hará el 31 de octubre, grabó en una nopalera y un maizal de la alcaldía Milpa Alta los promocionales del desfile.

Excélsior fue testigo de las grabaciones, que iniciaron con la caracterización y que finalizaron en las locaciones al aire libre, con un equipo de 15 personas conservar la distancia.

“El maquillaje es una alusión directa al Día de Muertos, con la mitad del rostro de calavera, y va de la mano con la tradición mexicana y de dónde viene. Muchos no sabemos de dónde vienen nuestras tradiciones, que son tan arraigadas, así que estará muy padre, porque traerá mucha diversión y entretenimiento, de eso se trata este festival, pero también tendrá mucha cultura, pues nos dejará saber y aprender mucho de estas tradiciones, de dónde vienen y también de dónde surge la creación y base de las creencias y la cultura mexicanas”, dijo Kalimba en exclusiva.

El cantante destacó que ante la pandemia por covid-19, el próximo Desfile Internacional de Día de Muertos cobra un nuevo significado, pues hace, precisamente, un llamado a celebrar la vida.

“Es la manera en que yo voy a conectar, para ser honesto, porque en mi familia, mi papá era cubano-gringo y mi mamá francesa, así que nunca festejamos el Día de Muertos, no era la tradición en casa. Pero para mí, nacido y crecido en México, sí es un día muy disfrutable por toda la fiesta, el gusto y gozo.

“Éste es el primer Día de Muertos que incluso festejo maquillado y disfrutaré de una manera diferente. Por sobre todas las cosas, lo importante es que México vuelva a sentirse fuerte y libre. Existirán todos los protocolos de sanidad, pero creo que también tenemos que seguir viviendo, conociendo y continuar con las tradiciones.

"Éste es uno de nuestros festejos y creo que hay que gozarlo como se debe”, dijo.

Kalimba compartió que en su familia creen en la vida post-muerte, por lo que de manera personal no es un momento de sufrimiento.

“Celebro la post-vida. Cuando yo tuve una pérdida en mi familia, como mi papá (Pablo Marichal Ibar), quien es el más cercano que he tenido, la mayor parte de las personas que nos rodeaban el día del velorio decían que no podían creer que hubiera tanto gozo, risa, música y diversión. Yo decía ‘es que a mi papá no lo perdí, lo voy a volver a ver, y ¿por qué voy a estar triste, si se fue a un lugar más padre?’. Cuando se piensa que tus seres queridos cambian a un plano mejor, lo que se hace es celebrarlo.

“¿En qué manera me gusta este día? No creo que las personas (que murieron) están esperando una vez al año para regresar a platicar conmigo, creo que están en un lugar mucho más padre, donde yo llegaré. Por esa razón es maravilloso, la muerte no me golpea de manera trágica, sino que es algo que me llevará a un futuro. Mi único miedo no debe ser morir, mi miedo debe ser no vivir para bien, basado en cualquier religión, porque lo que tú dejes en tu vida para bien en este mundo, te llevará en la post-vida a un mejor lugar”, detalló.

El cantante interpretó al apóstol Simón, el cananeo, en el musical Jesucristo Súper Estrella, que reinició funciones desde el 1 de octubre pasado, tras 19 meses desde el cierre de los teatros el 16 de marzo de 2020.

“La emoción me llegó después de los aplausos finales de la primera función, donde entendí que regresamos seminormalmente a algo que conocíamos. ¡Fue maravilloso! Cuando te arrebatan algo como seres queridos y libertad, no poder ir a la tienda, ver a las personas que quieres, saludar o abrazar a alguien, te tardas un poquito en que te caiga el veinte que ya estás regresando. Tener al público presencial, se siente increíble, humano; se siente ese triunfo de estar vivo, de volver a respirar, a disfrutar y a crear, lo que con el tiempo se convierte en tus historias de vida”, dijo el actor de doblaje de la película animada Vivo y cabeza de la disquera ARK Records.

Kalimba lanzó el sencillo Bailar, como preámbulo de otro nuevo tema a dueto, y que formarán parte de un material aún en gestación.

“Es la primera canción de amor que sacaremos del disco, estamos a días, completo saldrá en marzo, se llama 6 pm. El tour queremos que arranque en febrero para visitar las ciudades que sean posibles, según permita la pandemia. Me interesa con este disco transmitir lo mismo de siempre, amor, baile, ritmo, vivan, amen, disfruten, pásenla bien”, concluyó.

Su vestuario, un tributo

Kalimba portará para el Desfile de Día de Muertos un vestuario diseñado por Sol Kellan y un tocado de la artista plástica, diseñadora, maquillista y clown Maricel Gallur.

“La inspiración para el traje de Kalimba es Quetzalcóatl (La serpiente emplumada), pero también nos estamos basando en el concepto de Armando Reyes, que es el director creativo del desfile, en que éste es el pueblo del maíz. Es un tributo a este alimento que es fundamental para nuestra cultura y que fue la base de los pueblos prehispánicos. Utilizamos hoja de maíz teñida y pintada a mano.

“El traje tiene tafeta de seda plisada y el estampado lo hicimos. Nos basamos en la fisonomía de Kalimba, en su color de piel, el too de sus ojos, sus tatuajes, para hacer un personaje que sea él mismo”, explicó Sol Kellan.

Añadió que el penacho fue hecho con alambre de aluminio para que no fuera pesado al portarlo, así como con hoja de maíz.

“La hoja de maíz es resistente y a la vez ligera. Agarra muy bien los tonos y se puede calentar a grandes temperaturas. Se puede moldear y coser. Es muy cómodo y él se podrá mover. El vestuario lo trabajamos desde hace un mes y es una de las piezas más complejas de todos los vestuarios del desfile”, concluyó Kellan, quien ha diseñado vestuarios para musicales como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Súper Estrella.