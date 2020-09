Kanye West culpó a Dios por su histórica interrupción a Taylor Swift

Kanye West dio de qué hablar una vez más, ya que reavivó el conflicto que tenía con la cantante Taylor Swift, luego de aquel incidente en los MTV Music Awards en el año 2009. En esta ocasión el cantante dijo que sintió que fue una voluntad divina la que lo hizo interrumpir el discurso de Swift.

Fue en el podcast de Nick Cannon, en donde el rapero dijo que sintió desde el principio, que “Dios le había dicho que el mejor video lo había hecho Beyoncé”, quien competía por el premio con su video “Single Ladies (Put a Ring on It)” por lo que decidió, desde el inicio de la premiación, buscar uno de los asientos delanteros con la intención de intervenir en caso de que no resultara ganador el video de Beyoncé. Así lo dijo Kanye:

"Si Dios no hubiera querido que subiera al escenario y dijese que Beyoncé tenía el mejor videoclip del año, no me habría sentado en primera fila. Habría estado al fondo del todo. No hubiera hecho que esa idea [que Taylor ganara el premio al mejor vídeo del año] resultase tan ridícula, porque yo nunca había oído hablar de ella y el ‘Single Ladies’ de Beyoncé sigue siendo uno de los mejores videoclips de la historia".

El rapero interrumpió a Taylor y celebró el video de Beyoncé, quien no pudo más que sonreír ante las palabras de Kanye (Captura de Pantalla: MTV VMA 2009)

Por supuesto que la actitud de Kanye causó conflicto con Taylor, quien se sintió agredida pues el cantante ni siquiera pidió permiso sino que directamente saltó al escenario y la interrumpió en pleno discurso mientras ella tenía el premio en la mano.

Y es que Kanye llegó a la conclusión de que hizo lo correcto por haber cumplido lo que él denomina como la voluntad divina de Dios. Tal parece que el rapero tuvo un renacer espiritual luego de haber sido internado en una clínica de recuperación debido a sus problemas de insomnio por el estrés. Durante su estancia en el centro médico, West decidió dedicarse a leer la Biblia, desde ese momento no ha podido dejarla y afirma que “Dios le proporciona información a diario para llevar a cabo su voluntad.”

El cantante parece tener un interés notable en la religión, pues según reportes, el cantante ha donado más de 50 millones de dólares a organizaciones religiosas. Pues no es la primera vez que hace constantes referencias a Dios y a la religión como una idea para construir proyectos, como su intento de campaña presidencial.

El rapero enfrentó muchos conflictos con su esposa, Kim Kardashian, luego de que se filtraran unos tweets en los que arremetía contra ella (Foto: Instagram @kanyewestt_official)

Kanye ha tenido un año muy complicado pues se ha tenido que enfrentar con muchos problemas en su matrimonio con Kim Kardashian, y es que el rapero decidió publicar unos tweets en los que criticaba a su esposa y reveló que había tenido un aborto, algo que había logrado mantener oculto al público y de lo que ni siquiera había sospecha, pero fue a través de esas publicaciones que también dio a conocer que su familia tenía la intención de llevarlo con especialistas y psicólogos por su excéntrico comportamiento.

El conflicto no quedó en el aire pues Kim Kardashian pensó seriamente en la posibilidad de un divorcio cuando descubrió que los tweets habían sido copiados y replicados por otros usuarios a pesar de que el rapero los había robado. Para muchos otros usuarios esto se trataba de una estrategia del programa de las Kardashian para subir el rating, sin embargo esto se aclaró cuando sus familiares salieron a dar las siguientes declaraciones:

"Ella está protegiendo a los niños. Toda su familia lo está haciendo. Han mantenido a los niños al margen y los están aislando de todo esto. Y todos los demás han decidido crear una atmósfera de normalidad a su alrededor. No necesitan ver tal colapso público".

