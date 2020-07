Kanye West, Kim Kardashian y los memes que dejó su postulación presidencial

Por si este 2020 no había tenido las suficientes noticias sorpresivas, el anuncio de Kanye West este 4 de julio ha dejado al mundo boquiabierto. Con su intención de postularse a la presidencia de Estados Unidos, el músico y empresario reafirmó también su vocación política, misma que ya había manifestado en distintas ocasiones.

Después de mostrar su apoyo a Donald Trump para hace poco retractarse argumentando una incompatibilidad con sus ideales, el creativo musical eligió la festividad política más importante de su país que celebra la Declaración de Independencia para sorprender a la opinión pública.

El músico está casado con Kim Kardashian desde 2014 (Foto: Captura de pantalla)

“Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos”, fue el anuncio en sus redes sociales con el lema “2020 VISION”.

Kanye y el que podría ser su lema de campaña "Vision 2020" (Foto: Captura de pantalla)

Kanye y Trump han sido objeto de estudio por especialistas que describen sus egos como desmedidos y con una tendencia a decir lo que piensan sin miramientos. En 2016, en medio de un concierto, el rapero dijo que ‘si votara hubiera votado por Trump’; pocos días después fue recibido con honores en la Torre Trump de Nueva York.

Con su canción Ye Vs The People, de 2018, West mostró su apoyo al presidente: “Sé que Obama fue enviado al cielo / pero desde que Trump ganó, demostró que podía ser presidente”

La familia de la esposa del rapero tiene varias temporadas de su exitoso reality show (Foto: Captura de pantalla)

En el tema, el artista menciona que no está de acuerdo con algunas decisiones del mandatario, pero asegura que “está luchando por la gente”, lo que causó la indignación de otros raperos, como Snoop Dogg.

Un utópico futuro según los cibernautas (Foto: Captura de pantalla)

Ese mismo año, el también creativo diseñador de sneakers visitó al presidente en el Despacho Oval para platicar sobre el sistema penitenciario y la violencia, ataviado con la gorra roja de campaña con el ya emblemático Make America Great Again, en aquella ocasión criticó al Partido Demócrata, calificó de héroe al mandatario y dio un discurso donde lo presentó como una especie de figura paterna: “Mis padres se separaron, así que no tuve mucha energía masculina en mi casa. Además estoy casado con alguien cuya familia no tiene mucha energía masculina, aunque es estupenda”

Kim Kardashian se ha visto envuelta en múltiples escándalos (Foto: Captura de pantalla)

Pero el mes pasado, el más mediático de los defensores de Trump le dio la espalda durante las protestas por el asesinato de George Floyd, donde se le vio caminando en silencio, cabizbajo y mezclado entre la gente en Chicago­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.

Todas las hermanas de Kim son personalidades de la moda y el entretenimiento (Foto: Captura de pantalla)

El anuncio de la postulación del esposo de Kim Kardashian se dio a conocer luego de que hace unos días, Elon Musk, el millonario presidente de Tesla y SpaceX, y el rapero -quienes desde hace varios años son grandes amigos- se reunieron en privado y causaron suspicacias sobre qué estaban tramando: el magnate de la tecnología fue el primero en dar su respaldo a la futura postulación del músico.

Kim ha sido calificada de frívola y banal (Foto: Captura de pantalla)

Así que este año podría terminar con la llegada de Kim Kardashian y su familia a la Casa Blanca, en un hecho que podría ser sacado de la más descabellada ficción de reality show.

En la política bipartidista de Estados Unidos, que puede hacer posible que un candidato llegué al puesto más alto con los apoyos necesarios y una buena campaña, no es del todo descabellada la postulación del intérprete de Stronger, a quien el poderoso Elon Musk ya dio su total respaldo.

La famosa ha posado en múltiples publicaciones con poca ropa (Foto: Captura de pantalla)

Las redes sociales han hecho los suyo y ya se han llenado de memes que muestran a la singular pareja ocupando el cargo más alto de su país, y uno de los más poderosos del mundo entero. Así que ya han maginado cómo sería la llegada de Kanye al poder acompañado de un glamuroso y polémico séquito.

Kim ya había emulado a la Jackie Kennedy, emblemática primera dama, en 2017 (Foto: Captura de pantalla)

Un punto a considerar es que el clan Kardashian cuenta con millones de seguidores y un fandom excepcional que se mantiene al pendiente de cada movimiento que hacen, y bien podrían movilizar a una gran parte de los votantes para conseguir su apoyo.

Esta idea es factible y para muestra Donald Trump, quien antes de llegar a la Casa Blanca pasó por la televisión y fue tan mediático como la familia West.

Una posible primera dama y estrella de reality shows (Foto: Captura de pantalla)

Las Kardashian siempre han apostado muy fuerte, pero nadie se esperaría que podrían llegar a ser tan poderosas, así que habrá que esperar al próximo 3 de noviembre a ver si el nombre de su esposo efectivamente aparece en las boletas de votación de Estados Unidos.

Fuente: www.infobae.com