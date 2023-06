Karely Ruiz podría dejar la plataforma de O.F.

Karely Ruiz una de las modelos más famosas en OnlyFans, pero la joven podría poner fin a su contenido en dicha plataforma, pues a través de una entrevista para un medio nacional, la modelo dijo que quiere regresar a la escuela con el fin de seguirse preparando, por lo que esto la tendría muy ocupada.

“Me gustaría estudiar, pero también me gustaría hacer una telenovela y salir de buena, pero ahorita los proyectos que tengo son a corto plazo, realmente no he pensado bien a futuro”, comentó Karely.

La famosa participa en OnlyFans, un servicio de creación de contenido donde se pueden ver publicaciones a cambio de una tarifa mensual donde ya varios artistas, cantantes y actores se han hecho virales debido al uso de la aplicación; sus costos son del 80 por ciento y se retiene el 20 por ciento restante de acuerdo a las políticas establecidas por el sistema de la app.