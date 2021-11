Karla Panini regresa con su personaje “La Lavandera”

Monterrey, México.- Karla Panini anunció que volverá a los escenarios con su personaje icónico de “La Lavandera”, con el que logró alcanzar la fama a lado de su examiga, Karla Luna, con quien terminó de pleito hasta el día de su muerte.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Panini sorprendió a sus seguidores con una foto en la que aparece caracterizada de su personaje de “La Lavandera Güera”, avisando que pronto regresaría con su show de comedia.

Regresamos y la (queso) porte”, escribió Karla Panini, utilizando un juego de palabras en la que da entender que a ver quién es el o la que soportará su regreso al escenario.

Muchos de los comentarios fueron halagadores para Panini y sus seguidores le enviaron sus buenos deseos y le hicieron saber que esperan la hora de su regreso, al cual le auguran un gran éxito.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para la conductora, ya que en los últimos días ha estado en medio de un pleito público con la familia de Karla Luna, tras un tiempo de haberse alejado de los reflectores, a quienes llamó mantenidos y vividores.

Y es que la hermana de la fallecida Karla Luna, quien creadora de “Las Lavanderas” y que representaba a “La Lavandera Morena”, volvió a arremeter contra Panini y a su excuñado, Américo Garza, de ejercer la prostitución, fetiches y delincuencia.

Entre otra de las situaciones, Erika Luna aseguró que las personas que engañaron a su hermana, le hicieron brujería y ese es el motivo por el cual había muerto, a pesar de que oficialmente se dijo que la causa de la muerte de Luna había sido por cáncer.

Karla Panini asegura que no le importa si no la quieren

Después de que Erika Luna arremetió en su contra, Karla Panini aseguró que ya no e importa si la gente piensa que ella es responsable de la muerte de quien fuera su comadre, Karla Luna, y podría demandar a la familia Luna por difamarla.

Antes de su muerte registrada el 25 de agosto de 2017, Karla Luna hizo público que su entonces esposo, Américo Garza, le había sido infiel por más de cuatro años, con su mejor amiga Karla Panini, con quien además trabajaba en sus shows de “Las Lavanderas”.

Tras la revelación, Panini se ganó el odio de muchas personas, el cual se incrementó cuando Luna murió a causa de cáncer, lo que habría parecido que a Karla Panini y a su actual marido no les importó, ya que siguieron con su relación y no fue muy bien visto por la opinión pública.

n múltiples ocasiones, Panini ha dicho que ella habló con su examiga antes de morir y le pidió perdón por la traición que le había hecho y no tenía por qué dar más explicaciones a nadie.

Además de la infidelidad y el engaño que sufrió Luna, el pleito de la familia de ésta con Panini es porque Américo Garza, siendo padre de dos de las hijas de Karla Luna, las apartó de su familia materna y por derecho, viven con el tras la muerte de su madre.

Ahora las menores viven con su padre, con Karla Panini y los hijos que tuvo ésta con el comediante Óscar Burgos, quien también habría sido víctima de infidelidad por parte de Panini y del engaño de su compadre Américo Garza.

“A mí no me importa que vayan y digan que me odien… Si todo México me odia, pues ni modo. No crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida. Mi vida está exactamente igual”, habría externado Panini en una entrevista.