Karol G se empodera ante 80 mil personas en el Azteca

Ciudad de México.- Carolina se hizo amiga del Señor Caracol, de Sofía, La Banana, de Tiago el Tigre y de Osito, y en su historia como sirena vivió feliz hasta que alguien le rompió el corazón y congelada quedó.

Así empezó, a las 21:15 horas, la fantasía audiovisual de Karol G en su debut en el Estadio Azteca, lleno con 80 mil personas, según OCESA, al brindar el primero de tres conciertos del Mañana Será Bonito Tour 2024, pues el arte gráfico del disco homónimo dio paso a toda la narrativa del show.

"Esto no podría ser posible sin ustedes. Yo puedo decir que me siento como en casa, me siento feliz, llena de vida por estar aquí con ustedes", expresó anoche la estrella, quien este Día de San Valentín cumplirá 33.

Ella se popularizó como la "Bichota" en tiempos de la pandemia, una canción que la expone como verdadera jefa, la mandamás del clan, la que da órdenes y que, si nadie le responde, ejecuta.

Como ese nombre viene del slang urbano "big shot", que se refiere al "gran jefe" o "superpistola", demostró que es una referencia que le sigue quedando a la medida.

Agradeció a todo su fandom que le rindiera pleitesía y se sumergiera en su universo, el de una mujer dominante, empoderada, insumisa, deseada, sensible.

La colombiana iluminó y pintó de rosa el panorama con su reguetón, con su sonrisa inconfundible y con su manera de cantar, tan colorida. Se puso una camisa con la Bandera de México y bailó en una silla. Desplegó una pasarela gigante hasta la mitad de la cancha.

Contó con una plataforma cúbica que subió y bajó en el escenario, rodeada por sus 18 bailarines.

Carolina Giraldo Navarro, su nombre real, nacida en Medellín, recreó al máximo el universo gráfico que el mexicano Humberto Cruz diseñó para la portada de su más reciente disco: perreo, estrellas, arcoíris, lunas y muchos elementos kitsch mezclados.

Reciente ganadora del Grammy a la Mejor Música Urbana, Karol invitó a "urbanear", como se expresan sus fans, con "El Barco", "X Si Volvemos" y "Amargura".

Sin embargo, no hubo respuesta tan enérgica y estruendosa como la que propició con "Tusa" y "Bichota". Deleitó igualmente con "Qlona", "Mi Ex Tenía Razón" y "Créeme".

Previamente, y también a la mitad del espectáculo, que duró casi tres horas y con más de 35 temas, hubo promocionales de la fundación de Karol, Con Cora, que promueve la inclusión y el empoderamiento femenino laboral de personas con distintas capacidades. Sus "besties", como se llaman entre ellos sus fans, hicieron señal de corazón con las manos en esos instantes.