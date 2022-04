Karol Sevilla, en la piel de los reporteros

Cuando Karol Sevilla decidió dedicarse a la música y la actuación, también estuvo consciente de que asumiría la responsabilidad de que con sus acciones daría cierto ejemplo a sus seguidores.

Es así como la cantante de 22 años decidió sumarse al proyecto de Amazon Music y ofrecer charlas sobre el papel de las mujeres en la industria de la música.

“Soy una artista que no me gusta estar en polémicas, pero es una buena oportunidad de hablar de ciertos temas en un proyecto como éste.

“El papel de las mujeres en la sociedad es un tema que tiene espinitas y que debes de saber tocarlo. Al final soy una vocera de niñas y jóvenes que apenas están empezando.

Hay que seguir el ejemplo de mujeres que admiramos, como Michelle Obama, que es una gran voz para las mujeres y está muy bien preparada”, compartió a Excélsior.

Karol decidió abrirse en lo que se refiere a ser una mujer en la industria de la música y sobre todo con los problemas que se afrontan día a día.

“En la industria de la música hay mucha mala información sobre la envidia y el poco apoyo entre mujeres, hay rivalidad, y yo lo he vivido, esa mala onda entre mujeres, creo que tiene que cambiar.

“Todavía hay mucho que trabajar, hay mucha injusticia. Tiene que llegar un momento en que a todas las mujeres se nos acepte tal cual, ya no tenemos que pedir respeto o que no nos violen, porque simplemente merecemos que nos den nuestro lugar”, confesó Karol, quien asegura que fue un honor para ella haber sido parte de estas charlas en favor de las mujeres.

Recientemente la cantante lanzó su nuevo sencillo, Dime, Dime, con el cual experimentó estar, por primera vez, del otro lado que no es el del artista, sino de los reporteros gráficos interpretando en el video de la canción a una fotógrafa paparazzi que convierte en su crush al chico que sigue y que es el artista.

“Dime, Dime es una canción que me tiene muy emocionada y muy entusiasmada. Todos los sencillos que he tenido han sido muy especiales, pero este en particular tiene algo que me mueve como niña chiquita, de la ansiedad de que el público lo pudiera conocer. Es increíble por la letra porque la hicieron tres compositores grandes, sobre todo artistas enormes, uno de ellos es Luis Fonsi, y obviamente este no era la excepción, es una responsabilidad muy grande darle la interpretación que es a una gran persona como Fonsi.

“El video me encantó porque tiene que ver mucho con mi mundo y con lo que me rodea y en el video me tocó estar del otro lado, no ser la artista, cuando estaba a punto de interpretar al personaje lo tomé como un homenaje a todos los fotógrafos. Para mí es un honor poder interpretar a una periodista que son parte de la vida de los artistas y que cada vez que los veo esperando afuera para hacer una entrevista o tomar una foto, esta vez me tocó representarlos y para mí ha sido un honor y un orgullo bien grande, espero haberlo hecho bien”, dijo.

Será a partir del segundo semestre de este año que Karol regrese a las pantallas digitales con Siempre fui yo, la nueva serie que protagoniza para Disney+, y con la cual tuvo un crecimiento actoral.

“Mi personaje no canta tanto pero sí en tema de actuación van a ver una Karol completamente diferente. Actoralmente he crecido muchísimo y este proyecto me ayudó a hacerlo, encontré ese balance”, concluyó.