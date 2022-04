Kate del Castillo estalla contra la prensa por acorralarla al llegar a teatro

Excélsior

Ciudad de México.- Este fin de semana la actriz Kate del Castillo acudió al teatro Milán para develar la placa por el cierre de temporada de la obra de teatro Hamlet, sin embargo, se armó un zafarrancho a las afueras del lugar.

Cuando llegó la actriz, los representantes de la prensa rodearon el vehículo de la intérprete de La Reina del Sur y la cuestionaron sobre el proceso legal que tiene abierto, la serie de Netflix que está filmando y su nuevo noviazgo.

La mexicana se vio cercada por los medios de comunicación que no le permitían avanzar. Incluso, los elementos de seguridad encargados de resguardar a Kate pedían espacio para que ella pudiera caminar y le abrían paso.

Ante el reclamo de una reportera sobre que no era necesario que su seguridad los empujara la actriz se defendió argumentando que tenía los micrófonos en la cabeza, y que así no era posible hablar.

“Ellos a eso se dedican, a cuidarme; me están poniendo el micrófono aquí ¡ve! no me salgas con eso. Yo encantada de hablar, pero no nos dejan caminar, no le echen la culpa a mi seguridad”, expresó Kate.

Kate del Castillo, quién está en México trabajando en la serie de Netflix A Beautiful Lie, inspirada en Anna Karénina, también fue interrogada sobre su noviazgo con Edgar Bahena, director de fotografía, de quien dijo estar “muy enamorada”.