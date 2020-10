Kate del Castillo lleva tequila a la TV

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hace cuatro años lanzó su marca de tequila; hoy, Kate del Castillo promoverá esta bebida en un nuevo proyecto.

Será mediante un reality titulado tentativamente Tequileando con Kate, lo cual emociona a la protagonista de La Reina del Sur, serie en la que su personaje, Teresa Mendoza, también lo consume.

El programa, ahora en preproducción, se realizará en Jalisco e incluirá a varias celebridades.

"Todavía estamos por cerrar el formato que tendría, pero van a ser como siete noches de tequila con Kate; llevaremos diferentes invitados de todas las ramas: actores, deportistas, realizadores de cine...

"Un día, por ejemplo, podríamos ir a ver a un chamán y, por la noche, terminar en una hacienda en la que estaríamos tequileando; luego, ver quién dice más cosas o quién aguanta más, es sólo un ejemplo", dijo Kate, en entrevista desde Los Ángeles.

Además de esta bebida, a la actriz le interesa mostrar Jalisco y la cultura mexicana.

"Quiero que los mismos mexicanos que no conozcan bien Jalisco lo conozcan y que la gente de Estados Unidos sepa lo bello que es México y todas las tradiciones que tenemos, de manera divertida y siempre con tequila".

Por si fuera poco, I'm OKate, obra de teatro que presentó en 2017 en EU se llevará al formato digital también desde la entidad.

"Es una comedia, un biocabaret con el que me burlo de mí misma. Desde luego, no va a tener al público de las funciones que dimos en teatros gigantes, con 3 mil personas. Ahora la veremos de una manera contenida, que es un formato para televisión sin dejar de ser teatro. No son escenas, se graba corrido".

Aunque pronto viajará a México para grabar I'm OKate, la también empresaria estuvo hace poco en Guadalajara para filmar ¡Llegó la Revolución!, espectáculo de su padre, Eric del Castillo.

"Es una obra que él ha venido haciendo desde hace 40 años. Fuimos a grabarla porque, por la situación actual, no se puede presentar en teatros. Esto lo hicimos con mi productora, Cholawood Productions, y también tuve un pequeño cameo en el corrido llamado 'La Martina'".

La cercanía actual de Kate con Jalisco surgió con su tequila, Honor del Castillo, originario de la región de Los Altos, pero también por su amistad con el productor Gustavo Castillón (Xr Tales y CM Films), su socio en el ámbito audiovisual. Además, conducirá un evento de presentación de una iniciativa de Ley de Filmaciones de Jalisco.

"Estoy muy contenta de que hayan pensado en mí. He conducido muchos eventos, pero a mí lo que me importa es que le demos relevancia a un anuncio tan importante que viene y estar a la altura".

Confinada y atareada

Kate confesó que el aislamiento obligado por el coronavirus no le afectó debido a que es ermitaña y continuó trabajando toda la temporada.

"Me sirvió la cuarentena porque tenía un par de años o más que no estaba en verano en mi casa y lo he disfrutado muchísimo, estar con mi perrita, en mi espacio.

"Tal vez no vea ahorita lo que he ido sembrando durante este año, pero me he mantenido trabajando, aunque sea por computadora. Espero ver todos los frutos el año entrante".