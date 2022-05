Kate Moss niega que Johnny Depp la haya golpeado

Reforma Reforma

Ciudad de México.- La ex pareja de Johnny Depp, Kate Moss, negó este miércoles que el actor la haya empujado o agredido alguna vez durante el curso de su relación.

A través de una videoconferencia, la supermodelo hizo su declaración como testigo de refutación en la demanda por difamación de Depp contra su ex esposa, Amber Heard.

Durante el juicio, Kate Moss relató el incidente que tuvo en las escaleras durante un viaje a Jamaica con el actor.

"Me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", declaró Moss. "Él llegó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y consiguió atención médica".

Dicho testimonio se da luego que Amber Heard hizo una referencia del pasado a Moss y al rumor de que la estrella de Piratas del Caribe había empujado a la modelo por unas escaleras cuando salían.

"Nunca me pateó, empujó, ni me tiró por las escaleras", aseguró la modelo británica.

El interrogatorio fue llevado a cabo por la defensa de Depp, quienes le preguntaron si alguna vez había testificado a favor de su ex pareja y ella respondió que no.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación al escribir un artículo de opinión publicado en diciembre de 2018 en el Washington Post en el que se describió a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico".