Kate Moss testificó en caso de Depp 'porque sabe la verdad'

CDMX.- Kate Moss comentó en una entrevista por qué decidió testificar a favor de Johnny Depp en el juicio por difamación contra Amber Heard.

La modelo comentó en el programa de la BBC Desert Island Discs que ella sabía la verdad sobre lo que dijo Amber Heard de que Johnny Depp la golpeó.

"Sé la verdad sobre Johnny. Sé que nunca me pateó por las escaleras. Tenía que decir esa verdad", dijo.

Kate Moss también agregó que el actor de Piratas del Caribe es una buena persona pero aseguró que tenía problemas con el alcohol.

"También sé que Johnny no es una mala persona: tenía un problema con el alcohol. Las personas no son ellas mismas cuando beben y dicen cosas que nunca dirían si estuvieran sobrias", agregó.

La modelo relató lo que en realidad pasó el día que se lastimó la espalda.

"Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", comentó Moss. "Y grité porque no sabía qué me había pasado, y tenía dolor. Johnny regresó corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".