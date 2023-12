Kathy Griffin se divorcia tras cuatro años de matrimonio

AP / Kathy Griffin solicitó el divorcio a Randy Bick tras cuatro años de matrimonio por diferencias irreconciliables

La pareja de Kathy Griffin y Randy Bick terminó, luego de que ella ha solicitado el divorcio ante el Tribunal Superior de California, citando diferencias irreconciliables.

En documentos judiciales obtenidos por People, Griffin enumeró la fecha de separación de la pareja como el 22 de diciembre.

"Los documentos legales señalaron que Griffin solicitó que se cancelara la capacidad del tribunal para otorgar manutención conyugal a ambas partes. Además, solicitó que el tribunal haga cumplir el acuerdo prematrimonial de fecha 23/12/2019, dio a conocer la revista.

La noticia de su separación llega días antes de lo que habría sido su cuarto aniversario de bodas y Griffin ya ha reaccionado al hecho en sus redes.

"Bueno... m**rda. Esto apesta", compartió en Instagram.

Griffin y Bick comenzaron a salir en 2011 pero no se casaron hasta enero de 2020 . Durante la ceremonia oficiada por Lily Tomlin , la alumna de Kathy Griffin: My Life on the D-List usó el mismo vestido que usó en la primera cita de la pareja .

Griffin estuvo casada anteriormente con Matt Moline de 2001 a 2006.