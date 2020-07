Katy Perry lanza Smile, canción de 'tres minutos de esperanza'

Ciudad de México

Katy Perry publica este viernes "Smile", la canción principal de su nuevo álbum, que será lanzado por Capitol Records el 14 de agosto. El contagioso nuevo sencillo afirma que la vida está llena de gratitud y sugiere que los contratiempos a menudo resultan ser bendiciones disfrazadas.

"Escribí esta canción cuando estaba pasando por uno de los períodos más oscuros de mi vida. Cuando lo escucho ahora es un gran recordatorio de que lo logré. Son tres minutos de esperanza energizante ", dice Katy.

Katy revela también la portada del álbum, junto con packs exclusivos de productos de 'Smile'.

Los fans que reserven el álbum recibirán instantáneamente "Smile" más "Daisies", el certificado oro "Never Really Over" y "Harleys In Hawaii".

Fuente: www.excelsior.com.mx