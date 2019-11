Keanu Reeves presume en público a su novia, tras años de soltería

Keanu Reeves es uno de los actores más discretos de Hollywood, y casi nada se sabe su vida privada. Pero eso cambió el fin de semana, cuando el actor apareció tomado de la mano de Alexandra Grant en la gala LACMA Art + Film organizada por Gucci en Los Ángeles.

El protagonista de Matrix, de 55 años, y la artista estadounidense, de 46, nunca se soltaron e intercambiaron miradas cómplices mientras posaban para la prensa internacional. Es la primera vez en décadas que el actor aparece públicamente con una pareja.

Sobre la alfombra roja de la gala, la pareja posó sonriente y saludó cariñosamente a los distintos invitados. Un gesto llamativo y que no ha pasado desapercibido por la prensa.

Esta aparición confirma los rumores de noviazgo que llevaban circulando sobre el actor durante los últimos meses, después de ser vistos el mes pasado cenando en un restaurante de sushi en California.

Keanu Reeves y Alexandra Grant en la gala del LACMA, en Los Ángeles





El actor acudió a la gala de Arte y Cine de LACMA de la mano de la pintora Alexandra Grant. Es su primera relación oficial desde la muerte de su ex novia, Jennifer Syme

Quién es la mujer que conquistó al actor más hermético del cine

Alexandra Grant es una artista plástica y filántropa asentada en la ciudad de Los Ángeles, que se graduó en Swarthmore College, una universidad situada al sur de Filadelfia, con una licenciatura en Historia y Arte. Durante su infancia y adolescencia, pasó largas temporadas en México, Francia y España. En la actualidad trabaja en diversas colecciones públicas y ha expuesto en galerías de su ciudad, así como de Baltimore, Toronto, Nueva York o París.

La nacida en Ohio usó su talento artístico para fundar el proyecto filantrópico grantLOVE en 2008, que produce y vende obras de arte para beneficiar proyectos de artistas y ONG.

La pareja se conoce desde hace, al menos, una década. Los dos habían trabajado en los libros Ode to Happiness (2011) y Shadows (2016). En ellos, el actor realizaba los textos, poéticos en este caso, mientras que la artista ponía las ilustraciones. Grant le dijo al LA Times sobre su colaboración: “Es un artista realmente extremo”. Tras su experiencia con los libros, fundaron la pequeña editorial X Artists’ Books en el año 2017.

Grant es muy activa en las redes sociales, y tiene un perfil de Instagram público en el que comparte fotografías de obras de arte, subastas benéficas, actividades con amigos, exposiciones, música o viajes. Por el momento, ninguna de ellas con Reeves.

El intérprete nació en Beirut. Su madre es británica y fue criado junto con su hermana. Su padre, que era alcohólico, los abandonó. La vida de Reeves no ha sido fácil. Primero sufrió la muerte de su amigo River Phoenix y luego, a finales de los 90, él y su entonces novia, Jennifer Syme, perdieron a su primera hija, que habían llamado Ava Archer. La pequeña nació muerta y, un año y medio después, Syme, hundida en una profunda depresión, murió en un accidente de tránsito. Era el año 2001 y tenía 28 años. Syme está enterrada junto a su hija en el cementerio Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles.

Anteriormente, a Keanu se lo relacionó con Jill Schoelen y con la cineasta Sofia Coppola.

Es la primera pareja que se conoce de Reeves desde hace décadas. Su última relación seria pública fue con Jennifer Syme, quien perdió un hijo del actor en 1999 y falleció en un accidente de tránsito en 2001

Tras grandes éxitos de taquilla como Máxima velocidad o Point Break, el intérprete ya no vive única y exclusivamente para el cine, y destina buena parte de su dinero a causas humanitarias. “El dinero no significa nada para mí. Podría vivir los próximos siglos con lo que ya he ganado. Mi idea de la felicidad está relacionada con acostarme en la cama con la persona que amo, compartir una cena con amigos o viajar en moto".

Reeves está viviendo un gran momento tanto en el ámbito personal como en el profesional con un intenso renacer como estrella del cine de acción gracias a la saga John Wick, y el próximo año tiene previsto filmar Matrix 4, junto con Carrie-Anne Moss y Lana Wachowski.





Fuente: www.infobae.com