Kevin Costner: Lo deja su esposa por su adición al trabajo

El famoso actor Kevin Costner habría sido dejado por su esposa debido a su excesivo trabajo o workaholic, como llaman a esa adicción al trabajo.

Algunas personas cercanas a la pareja habrían revelado algunos detalles del distanciamiento.

Según lo declarado a la revista People, el actor de Yellowstone, de 68 años, “sabía” que Christine, de 49, era “infeliz”, pero a pesar de esto su solicitud de divorcio fue una “sorpresa desagradable”.

“Christine quería que pasaran más tiempo en familia en la casa que tienen en Santa Bárbara, pero durante los rodajes Kevin no estaba mucho. Su ausencia fue muy dura para ella”, expresó la fuente. “Él está obsesionado desde el año pasado con las grabaciones de Horizon, y a ella eso no le gustaba. No quería que se embarque en otro proyecto”, agregó.

Otra fuente relacionada a Hollywood le dijo a la revista que para el actor “a veces, su carrera ha tenido prioridad sobre su vida hogareña”. “Kevin no ha estado mucho en su casa debido al trabajo, la popularidad de Yellowstone y el tiempo que le demandan sus otros proyectos. En los últimos años fue muy solicitado”, explicó esta persona.

“Todo ese éxito probablemente le ha quitado la atención de su familia, mucho más de lo que pensaba. Como no parecía que esa situación fuera a cambiar, y probablemente podría empeorar, terminó causando tensiones en casa”, añadió la fuente. En el escrito que presentó Baumgartner ante la Justicia alegó como causa del divorcio “diferencias irreconciliables”.

“Con gran tristeza, han ocurrido circunstancias fuera de su control que han resultado en que el señor Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio“, expresó en un escueto comunicado el representante del actor, luego de que la noticia se hiciera pública. Y concluyó: “Pedimos que se respete su privacidad, la de Baumgartner y la de sus hijos mientras atraviesan este momento difícil”.

Según reveló TMZ, Costner no habría tenido una advertencia previa sobre lo que su ahora exmujer tenía planeado hacer. Incluso, mientras que en los documentos de divorcio Christine enumera la fecha de separación como el mes pasado, fuentes cercanas al actor explicaron que Kevin no tenía idea de que el matrimonio estaba terminado.

La estrella y su ahora exesposa comparten 3 hijos, de 12, 14 y 15 años. Según indican varios medios estadounidenses, en su solicitud, Baumgartner pide la custodia compartida de los niños. Costner, por su parte, respondió la solicitud el martes y, al menos en ese punto, compartió el mismo pedido que su expareja.

A su vez, trascendió que la esposa del actor no piensa pedir la manutención conyugal. Sin embargo, en su respuesta, Costner indica que “la manutención del cónyuge se pagará al peticionario de conformidad con los términos del Acuerdo Prematrimonial de las partes”.

Mientras que él estaría atravesando con pesar este momento, la diseñadora de modas parece estar avanzando con su vida. La mujer se dejó ver sin el anillo de bodas a tan solo 48 horas de formalizar su separación. Así fue fotografiada el miércoles en un estacionamiento de Santa Bárbara.

La pareja se casó el 25 de septiembre de 2004 y el actor, desde ese momento, se mostró muy enamorado de Christine. En noviembre del año pasado, en una nota que le brindó a People, Costner se deshizo en elogios para con su ahora ex: “La casa es más bonita gracias a ella. Todo es más cálido gracias a ella. Son esas pequeñas cosas que hace -y que creo que es el poder del amor- que hacen a su hogar de esa manera”.