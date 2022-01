Kim Kardashian hace negocios con Jeff Bezos

Reforma

Ciudad de México.- Esta semana Kim Kardashian fue captada en dos importantes encuentros, uno de ellos con el dueño de Amazon, Jeff Bezos, y la segunda con Hilary y Chelsea Clinton, se cree que ambas fueron reuniones de negocios.

La reunión con Bezos se llevó a cabo en la casa del millonario en Los Ángeles, y Kim no asistió sola, pues fue acompañada por su novio, el comediante Pete Davidson.

De acuerdo con TMZ, la pareja estuvo varias horas en la cena y eventualmente fueron vistos en un hotel en Beverly Hills, donde se ha estado hospedando Davidson, quien reside en Nueva York, pero últimamente pasa mucho tiempo en California.

Unos días antes, Kim almorzó con la ex contendiente por la presidencia de Estados Unidos, Hilary Clinton, quien acudió con su hija Chelsea al encuentro.

Todo el tiempo estuvieron rodeadas de cámaras, por ello se cree que la reunión forma parte de Gutsy Women, el nuevo programa que la ex primera dama piensa lanzar en Apple TV+, el cual estaría basado en su libro "The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience".

El punto de encuentro fue el Hot & Cool Cafe en Canoga Park, un lugar que es conocido por emplear a jóvenes afroamericanos que han superado fuertes problemas que van desde infancias difíciles, hasta prisión.

Kim no sólo es modelo y socialité, sino también empresaria, tiene una línea de ropa interior llamada SKIMS que duplicó su valor y acaba de ser valuada en 3 mil 200 millones de dólares. Esto sin contar su línea de maquillaje, redes sociales y reality show familiar que acaba de mudarse a la plataforma de streaming Hulu.