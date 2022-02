Kim Kardashian pide a jueces acelerar su divorcio de Kanye

Estados Unidos.- La estrella Kim Kardashian exhortó a los tribunales a acelerar su divorcio, diciendo que eso ayudaría a Ye a aceptar que su matrimonio está acabado.

Kardashian pidió el divorcio el año pasado, luego de meses de rumores en la prensa sobre problemas en la relación, y al tiempo que el rapero antes conocido como Kanye West enfrentaba problemas de salud mental.

Ye ha enfrentado la separación de forma pública, incluso colocando posts en sus redes sociales implorando a Kardashian por la reconciliación.

"Deseo mucho estar divorciada", escribió Kardashian en una declaración consignada ante los tribunales de Los Ángeles el miércoles. "Le he pedido a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho".

"Creo que si la corte termina nuestro estado marital, eso le ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial se acabó y que debe seguir adelante en un mejor rumbo que nos permita criar juntos a nuestros hijos".

La pareja tiene cuatro hijos, North, de 8 años; Saint, de 6; Chicago, de 4; y Psalm de 2 años.

Kardashian y Ye comenzaron a salir en 2012 y se casaron en una lujosa ceremonia en Italia dos años después. En poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más conocidas del mundo.

Pero su unión enfrentó aguas turbias, con rumores de explosiones temperamentales de Ye, quien sufre de desorden bipolar.

"Aunque quería que nuestro matrimonio fuese exitoso, llegué a la conclusión de que no hay forma de reparar nuestro casamiento", escribió Kardashian en su pedido ante la corte. "Kanye no está de acuerdo pero al menos parece que ha entendido que quiero finalizar nuestro matrimonio, incluso si él no quiere".