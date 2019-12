Kiss y David Lee Roth tocarán juntos en 2020

El cantante David Lee Roth está confirmado como invitado especial para los siguientes "shows" que tiene programados la banda Kiss, una vez que reanude su gira End of the road para el próximo año.

De acuerdo con las redes sociales de la empresa organizadora del "tour" de la agrupación, el ex vocalista de Van Halen aparece como artista invitado de la veterana formación musical, cuyo periplo comenzará el 1 de febrero de 2020 en Manchester, Estados Unidos.

Una de las razones por las que Roth será el invitado de lujo en esta ocasión es porque el cantante también tiene fechas programadas por la Unión Americana que coinciden con el itinerario de Kiss que atravesará gran parte de su país natal, y tiene previsto actuar en Manchester, El Paso y Los Ángeles.

No es la primera vez que Gene Simmons, líder de Kiss, trabaja con miembros de Van Halen, pues en 1976 les produjo 15 canciones que les ayudó a firmar con Warner Bros.

Un año después le pidió a Eddie y Alex Van Halen que grabaran los demos Christine sixteen, Tunnel of love y Got love for sale, que después salieron como material inédito en 2017.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx