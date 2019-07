Kuno Becker anuncia su retiro de la actuación

Kuno Becker sigue sorprendiendo al mundo con sus declaraciones pues luego de mostrar su total respaldo a Daniel Bisogno y hasta bromear asegurando que era su novio, ahora ha revelado que se retirará de la actuación.

Aunque Becker es reconocido en el medio artístico por sus más de 20 años en la actuación, todo indica que ahora los intereses del histrión cambiaron drásticamente.

"Tengo una próxima película en Italia, dirigiendo y produciendo, porque actuando yo creo que ahí ya murió. Actuar me va a costar un poco más de trabajo si no es que ahí lo dejo; casi casi me retiro de la actuación, confesó.

Kuno Becker saltó a la fama a los 19 años de edad, comenzando su carrera dentro de la telenovela “Para Toda la Vida”, siendo el melodrama “Primer amor... a mil”, donde protagonizó junto a Anahí uno de sus trabajos más reconocidos.





Fuente: www.elimparcial.com