Kylie Jenner habla sobre su relación con Jordyn Woods

Ciudad de México.- Después de varias semanas de no comentar nada al respecto de Jordyn Woods, finalmente Kylie Jenner rompió el silencio y habló sobre la modelo.

Pocos días después de que se dio a conocer que Tristan Thompson había engañado a Khloé Kardashian con Woods, y que incluso la misma Jordyn revelara detalles del encuentro, tanto las Kardashian como Jenner expulsaron a la modelo de sus negocios y de sus vidas.

Aunque personas cercanas a Kylie Jenner habían revelado que intentaba reconstruir su amistad con Jordyn, la propia Jenner habló de un tema relacionado con su marca de cosméticos.

Poco después del escándalo de infidelidad, la tienda de Kylie Jenner ofrecía un kit de labiales de Jordyn Woods al 50% de descuento.

En entrevista con The New York Times, Kylie afirmó que este hecho no tuvo ninguna relación con la pelea y que ella no estaba enterada de la promoción.

Kylie Jenner dijo lo siguiente:

"Eso no es propio de mi forma de ser. Nunca haría algo así y cuando vi estaba sorprendida. Jordyn sabe que YO no lo puse en oferta".

Sin embargo, lo que es un hecho es que al poco tiempo el kit de labiales en edición especial con Jordyn se agotó, poniendo fin al nexo comercial de la marca de cosméticos de Kylie.

¿Será que realmente el descuento no tenía nada que ver con la relación entre ellas?