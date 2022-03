La Academia sí consideró quitarle el Óscar a Will Smith

Reforma

Los Ángeles.- De acuerdo con medios internacionales, la Academia de Cine de Hollywood mantuvo conversaciones de emergencia vía Zoom para analizar la posibilidad de retirarle a Will Smith su Óscar de Mejor Actor tras golpear a Chris Rock en la cara por hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith.

Según el diario The Sun, los miembros de la Academia se encuentran divididos en si sancionar de manera tajante al protagonista de Rey Richard: Una Familia Ganadora, debido a que la agresión aparentemente rompe un nuevo código de conducta elaborado por la Academia a raíz del movimiento #MeToo.

Los integrantes, incluido el propio Smith, acordaron comportarse de una manera que nunca viole "la integridad de la Academia con sus acciones"; de lo contrario, podrían enfrentar una suspensión o expulsión. Varios críticos aseguran que el ataque del actor cumple justo con esa definición.

Una fuente le dijo a The Sun: "Una vez que terminó la ceremonia, llamaron a los miembros clave para que celebraran una reunión de emergencia sobre qué medidas debían tomar".

"Ha habido llamadas para que Will sea despojado de su Óscar a Mejor Actor. Y es que no se puede ver que ellos condonen la violencia de ninguna manera. Por eso hay algunas personas en la Academia que creen que deberían quitarle el premio para demostrar su punto. Otros, sin embargo, creen que debería permitírsele conservarlo".

Sin embargo, de acuerdo con la actriz y comediante Whoopi Goldberg, quien es un miembro importante de la Academia, esta medida no avanzará, aunque sí planean sancionar a Smith.

"No le vamos a quitar ese Oscar", dijo Goldberg en su programa de televisión The View. "Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que van a hacer, particularmente porque Chris dijo: 'Escuchen, no voy a presentar ningún cargo'".

A Chris Rock, de acuerdo con la fuente anónima, se le ofreció un "paquete de atención" posterior, que incluye un consejero si es que lo necesita. Como dijo Goldberg, el comediante le dijo al Departamento de Policía de Los Ángeles que no planeaba presentar cargos.

Aún entre la polémica, la élite de Hollywood recibieron a Smith como un héroe cuando festejaron con él la noche de este domingo. La estrella, de 53 años, fue ovacionada en la fiesta de Vanity Fair en Beverly Hills.

Lo anterior pese a haber sido acusado de avergonzar a su profesión y arruinar un momento histórico cuando se convirtió en el quinto hombre negro en casi un siglo en ganar un Óscar por un papel protagónico.