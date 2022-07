La actriz Alivia Vikander tuvo un aborto antes de ser mamá

CDMX.- Luego de que confesara que la fama la llegó a afectar profundamente, hasta el grado de hacerla sentir miserable como persona, la actriz Alicia Vikander ahora reveló que sufrió un aborto espontáneo "muy doloroso" antes de concebir a su primer bebé junto a su esposo, el actor Michael Fassbender.

"Tenemos un hijo ahora, pero nos tomó tiempo", dijo la actriz sueca, de 33 años, al periódico británico The Times. "Traté de quedar embarazada por un tiempo".

"Así que tuve momentos difíciles durante el encierro (en medio de la pandemia de coronavirus). Luché por un tiempo. Y por un rato no pensé que podría quedar embarazada".

Tras finalmente conseguir su cometido, la tragedia azotó a su puerta, pues cuenta que perdió al bebé de una manera muy "extrema". Fue ahí que, asegura, decidió que la experiencia era demasiado "universal" como para guardarla sólo para ella.

"Me detuve y pensé: '¿Voy a hablar de esto?'. Pero muchas mujeres pasan por cosas similares", explicó Alicia Vikander. La ganadora del Óscar continuó diciendo que su experiencia de aborto le dio "otro significado" a su papel en The Light Between Oceans, en 2016, en el que su personaje pierde dos bebés.

Además, en su reciente miniserie de HBO, Irma Vep, Vikander interpreta a una estrella pop que regresa a trabajar inmediatamente después de un aborto espontáneo.

Cuando Alicia Vikander finalmente pudo dar a luz a su primer hijo, mantuvo su nacimiento en privado. En agosto de 2021 se supo que ella y Michael Fassbender, de 45 años, se habían convertido en padres.

La estrella de Tomb Raider confirmó la noticia a People el mes siguiente, pero optó por no compartir el nombre o el sexo del bebé. Ella y Fassbender, que se casaron en octubre de 2017 en España, han sabido mantener su privacidad alejada del ojo público.