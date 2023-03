La admiro mucho: Belinda a Cazzu

Archivo/Agencia Reforma

Ciudad de México.- Como la relación amorosa entre Belinda y Christian Nodal no terminó nada bien, muchos podrían pensar que existe rivalidad entre la ojiverde y Cazzu, la nueva pareja de su ex prometido, pero ellas dejan en claro que no.

La intérprete de "Dopamina" y "Amor a Primera Vista" declaró que es admiradora del trabajo musical de la argentina.

"Cazzu me encanta, es una súper artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa", declaró Belinda a reporteros que la abordaron en el aeropuerto de Ciudad de México esta semana.

A inicios de marzo, la rapera argentina comentó que respeta a la ojiverde, pues cree que tiene una carrera más grande que ella e incluso aseguró que creció escuchando la música de Belinda y que odia que las comparen en redes sociales.

"Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, la gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto", dijo al programa Siéntese Quien Pueda.

Belinda y Christian Nodal estuvieron comprometidos, pero en febrero del año pasado anunciaron su separación y en agosto, al sonorense se le comenzó a ver con Cazzu.

Se ha especulado que la pareja podría estar esperando un hijo, pero ninguno de los dos ha hablado al respecto.

¿Quién es la argentina Cazzu?

La cantante de "Nada" nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, en la provincia argentina de Jujuy, Argentina.

Desde muy pequeña mostró interés por la música, incursionando en géneros como el trap, hip hop y reguetón y es conocida entre sus colegas como la "Jefa del Trap".

En 2017 grabó su primer trabajo Maldade$, el cual llamaría la atención de disqueras y productores por sus mezclas de ritmos. Su discografía incluye también Error 93 (2019), Una Niña Inútil (2020) y Nena Trampa (2022).

La rapera de 29 años cuenta con poco más de 5 millones de suscriptores en YouTube y más de 11 en su cuenta en Instagram.

Ha colaborado con artistas como Rauw Alejandro, Dalex, Duki, Lyanno, entre otros.

Fue telonera, en 2018, de Bad Bunny en el Luna Park, de Buenos Aires, con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

Incluso se besaron en el escenario mientras interpretaban la canción "Loca", además de compartir fotografías juntos en sus redes sociales, en las que lucían muy cariñosos.

Ha sido nominada a algunos premios como los Grammy Latino, los MTV Europe Music Awards y los MTV Millennial Awards.