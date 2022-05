'La alerta Amber': El extraño sonido que interrumpió la audiencia entre Depp y Heard

Associated Press

El mediático juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard está en una instancia decisiva. El pasado viernes terminaron los alegatos y, esta semana, se reanudarán las consideraciones del jurado.

Mientras se está a la espera de eso, una incómoda situación se viralizó y que tiene relación con un sonido que surgió durante la exposición del abogado de la actriz.

"Parece haber una alerta Amber. La gente que no silenció los teléfonos lo está recibiendo", dijo la jueza Penney Azcarate, luego de que en medio del juicio sonaran varias alarmas al mismo tiempo, según consignó The New York Post.

Confundida, la ex esposa de Depp giró su cabeza hacia los presentes y miró extrañada lo que estaba pasando, tratando de buscar una explicación. Algo sí estaba claro, que la alerta que irrumpió en varios teléfonos de la sala no tenía nada que ver con la audiencia.

Según detalló el medio estadounidense Page Six en su momento, el aviso era una advertencia de una tormenta en varias zonas de Virginia, lugar donde se está llevando a cabo el juicio entre los actores.

Qué es una alerta Amber

La alerta Amber es un aviso que llega de manera inmediata a los teléfonos celulares de los habitantes de algún pueblo o ciudad en Estados Unidos para notificar de algún menor desaparecido o secuestrado.

Se llama de esta forma porque la sigla viene de America’s Missing: Broadcast Emergency Response (AMBER), que se creó a partir de la desaparición y el crimen de Amber Hagerman, una niña de 9 años que secuestraron y mataron en 1996.