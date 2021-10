La armero del filme de Baldwin, tenía dudas

/ Hannah Gutiérrez-Reed, la armero del filme de Alec Baldwin, dijo en una entrevista que no estaba segura de estar lista para el puesto

Ciudad de México.— La armero en jefe, a cargo de las armas en la película de Alec Baldwin, donde la directora de fotografía Halyna Hutchins fue trágicamente asesinada el jueves, admitió que no estaba segura de estar lista para el trabajo, en una entrevista antes de que comenzara la filmación, dio a conocer Daily Mail.

"Casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar lista, pero al hacerlo, fue muy bien '', dijo Hannah Gutierrez-Reed en una entrevista de podcast el mes pasado después de liderar el departamento de armas de fuego de The Old Way, protagonizada por Nicolas Cage, su primera vez como armero en jefe, aseguró el diario.

También admitió en la entrevista del podcast que encontró que cargar espacios en blanco en un arma era "lo más aterrador" porque no sabía cómo hacerlo y había buscado la ayuda de su padre, el legendario armero Thell Reed, para superar el miedo.

Una orden de registro publicada el viernes dijo que Gutierrez-Reed colocó tres pistolas de utilería en un carro fuera del lugar de filmación, y el primer asistente del director Dave Halls tomó el arma del carro y la llevó adentro a Baldwin, sin saber que estaba cargada con balas reales.

'¡Pistola fría!', gritó Halls antes de entregar el arma a Baldwin, usando la frase para indicar al elenco y al equipo que el arma era segura para disparar en la escena, decía la orden judicial.

Segundos después, filmando una escena dentro de una iglesia al estilo del Viejo Oeste, Baldwin aparentemente apuntó hacia la cámara y apretó el gatillo, matando accidentalmente a Hutchins mientras ella lo filmaba e hiriendo al director Joel Souza, que estaba detrás de ella.

Ni Halls ni Gutierrez-Reed respondieron inmediatamente los mensajes de DailyMail.com a última hora del viernes. Ninguno de los dos ha sido acusado ni identificado como sospechoso de un delito en el caso, aunque se está llevando a cabo una investigación policial.

La película Rust, es ambientada en Kansas en 1880, está protagonizada por Baldwin como el infame forajido Harland Rust, cuyo nieto es condenado a la horca por un asesinato accidental.

En la entrevista con Voices of the West el mes pasado, Gutierrez-Reed reveló que su padre solo comenzó a enseñarle sobre armas a los 16 años y que la mayor parte de su entrenamiento había ocurrido en los últimos años.