La banda chilanga arropada por Maroon 5

Ciudad de México.- Los integrantes de LEZ saben que llegaron tarde a la industria de la música, pero lo hacen con pasos firmes.

Lo que empezó como un mero proyecto personal de Emilio Lezama, egresado de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se convirtió en un concepto musical consolidado que contó con el apoyo del bajista de Maroon 5, Mickey Madden, quien colaboró con ellos en el sencillo Daniela.

Tenía el gusto de conocer a Maroon 5 desde hace años, pero cuando salió el disco Vol. 1. que sacamos hace un año, se los mandamos y les gustó mucho. Les latió que fuera un proyecto que le apostaba al pop, pero a un pop bien construido, inteligente, con producción y profundidad de letras.

“Nos escribieron y nos invitaron a un concierto que dieron en Guadalajara y estuvimos todo el tiempo con ellos y cuando íbamos a grabar Daniela, en el que necesitábamos una colaboración en el bajo, les mandamos un correo muy profesional, esperando que nos dijeran que no tenían tiempo, y después Mickey nos mandó un Whatsapp diciendo: Let’s do it (hagámoslo)”, expresó en entrevista Emilio Lezama.

Tras recibir esa respuesta, tanto Emilio, como Carlos Baltazar Rosales (voz) y Daniel Sandoval (guitarra), empataron agendas con el músico de Maroon 5 para coincidir en Los Ángeles y grabar Daniela, corte que habla acerca de un triángulo amoroso en el que dos de los involucrados, a pesar de sentir atracción y deseo por el otro, llegaron demasiado tarde a sus vidas.

El sencillo salió en las distintas plataformas digitales hace mes y medio y lleva, hasta el día de hoy, poco más de 50 mil escuchas. Aunque sí han hablado con Mickey Madden sobre la posibilidad de tocar en vivo Daniela, ya sea en un concierto de Maroon 5 o de LEZ, aún no se ha concretado algo.

La idea de la banda es lanzar un sencillo cada dos meses para poder después darle forma a un disco. Previo a Daniela, lanzaron Aldeida y Anémona.

“Cuando sacas un sencillo casi de manera inmediata tienes esta retroalimentación, con el disco es muy grata la experiencia, pero en estos tiempos de las plataformas ya no es igual”, complementó Lezama.

En cuanto al incursionar en una industria musical en la que el pop se ha dejado seducir por el género urbano, LEZ dejó en claro que para ellos no es necesario.

“Sabemos el tipo de pop que hacemos y nos gusta, de verdad lo disfrutamos. Somos de gustos musicales muy diversos y yo nunca pensé ser el lead singer (vocalista) de una banda de pop, pero lo disfruto mucho y no nos vemos haciendo reguetón. Yo creo que hoy en día hay público para todo”, agregó Carlos Baltazar Rosales.

En cuanto a la presencia de las redes sociales, que permiten que puedan interactuar con gente de distintas latitudes, como en Perú, Chile y Ecuador, la banda comentó que es “algo padrísimo.”

“Ahora el mercado está dividido en nichos y ya no hay un mainstream como el radio o MTV, ahora hay nichos y es impresionante que nuestras canciones tengan respuestas con gente de diferentes partes”, comentó Daniel Sandoval.

Para Saber

La banda LEZ nació como un proyecto meramente personal, pero se convirtió en algo más mediático.

Emilio y Carlos se conocieron en la secundaria, en el colegio Green Hill de San Jerónimo, mientras que Daniel y Emilio coincidieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Emilio es egresado de Ciencia Política, Daniel es ingeniero de sonido y Carlos es ingeniero de sonido y productor musical.

El nombre de LEZ tiene que ver con el apellido de Emilio Lezama, porque era su proyecto musical, sin embargo, la banda se consolidó y terminó con ese nombre.