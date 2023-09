La banda Cradle of Filth se presentará en concierto

Chihuahua, Chih.- Los músicos ingleses arribaron a esta ciudad para presentar su show musical el viernes 22 de septiembre en el escenario del Pistoleros House of Shows

La banda inglesa Cradle of Filth llegó a esta ciudad para iniciar su tour por este país, el cual incluye otras cinco ciudades. Este viernes 22 de septiembre los músicos ofrecerán un concierto en el escenario del Pistoleros House of Shows.

Dani Filth, en compañía de los músicos, así como su equipo técnico y los teloneros californianos de 8 Kalacas, llegaron al aeropuerto de esta ciudad, procedentes desde Colombia, en donde ofrecieron un concierto ante cientos de asistentes, que sucumbieron ante el pandemónium musical.

Chihuahua no será la excepción, por lo que la noche del viernes 22 de septiembre, todos los seguidores de los precursores del llamado metal extremo, mezclado con tintes sinfónicos, podrán escuchar desde los temas más clásicos, hasta los nuevos sencillos.

Los temas que Cradle of Filth interpretará ante los asistentes a su presentación en esta ciudad forman parte de la gira denominada “Trouble And Their Double Lives”, por el lanzamiento del álbum en vivo que lleva el mismo nombre.

Algunos de los temas que figuran en el set list son ‘Existencial terror’, ‘she is a fire’, ‘dusk and her embrace’ y ‘from the cradle to eslaved’. Antes de que los músicos ingleses hagan su aparición en el escenario, la agrupación de 8 Kalacas será la encargada de calentar motores.

QUE NO SE TE PASE

Los boletos están a la venta en Preventa a un costo de $950 pesos, Día del Evento: $1,050 pesos y el VIP: $1,300 (Acceso a área de Mesas). Los puntos donde puedes adquirirlos son Taquilla del Pistoleros Bar, Metal Shop y www.caciquemx.com/boletos