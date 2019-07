La caída de Kevin Spacey

Los Ángeles.- Era, para muchos, el actor perfecto. Y antes del 30 de octubre de 2017, la fecha de su caída, interpretaba al hombre más poderoso del planeta en House of Cards. Era un espejo de su momento artístico.

Kevin Spacey, célebre por sus papeles de tipos inteligentes, despiadados y de sangre fría, parecía tener el mundo del entretenimiento a sus pies.

Casi dos años después, la otrora estrella de Hollywood, que este viernes llega a las seis décadas de vida, es un paria para la industria.

No importa que hace unos días, fiscales de Massachusetts desestimaran un caso en su contra de agresión sexual a un menor de edad, ocurrido en 2016.

Era, hasta la fecha, la única acusación que llegó a juicio penal contra el ganador de dos premios Óscar. Pero en la llamada Meca del Cine nadie celebró la victoria.

Un puñado de señalamientos de comportamientos impropios hacia jovencitos se han quedado en la hoguera pública en Estados Unidos debido a que los casos han expirado.

Sin embargo, del otro lado del Atlántico, se mueven las cosas.

Scotland Yard investiga tres denuncias de actos presuntamente cometidos cuando la estrella de Belleza Americana era director artístico del teatro The Old Vic, de 2004 a 2015.

Hollywood ya no quiere al oriundo de Nueva Jersey, y ejemplos sobran. House of Cards, el éxito que ayudó a construir, mató a su personaje, Francis Underwood, e hizo una temporada final sin él.

Una película en la que interpretaba al intelectual Gore Vidal fue cancelada en plena postproducción.

Ridley Scott reemplazó de última hora su rol en el drama All the Money in the World, a raíz de los escándalos, sin importar los gastos.

Para acabar, Billionaire Boys Club, cinta en la que tenía un papel secundario, consiguió en su fin de semana de estreno apenas 618 dólares.

"¿Qué clase de agonía es esa? ¿Vamos a negar los 10 años que estuvo en el Old Vic y todo lo que hizo? ¿Negar cuán maravilloso está en todas sus películas?

"No se puede negar el talento de alguien. De ser así, no podríamos volver a mirar una pintura de Caravaggio (quien fue un asesino)", reflexionó hace unos días Judi Dench a The Radio Times.

El derrumbe de la vida del histrión aconteció el 29 de octubre de 2017. Anthony Rapp, actor de Star Trek: Discovery, lo acusó de intentar abusar de él en 1986 (cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26).

Vía Twitter, Spacey aseguró que no recordaba el episodio, pero que a pesar de ello se disculpaba. Remató saliendo del clóset y asegurando que decidía "vivir como un hombre gay".

Tras ello se mantuvo lejos de los reflectores y se internó en una exclusiva clínica de rehabilitación.

"Parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos", escribió en redes el actor mexicano Roberto Cavazos, una de las voces públicas que se alzaron.

¿Podrá volver a trabajar un hombre con el estigma de pedófilo marcado en la frente? Muy difícilmente.

Además de Dench, quien es su amiga, muy pocas figuras han metido las manos al fuego por él.

A finales de 2018, Paul Schrader, escritor de Taxi Driver y director de First Reformed, escribió en Facebook que deseaba colaborar con Spacey en una nueva película. Su productor le dijo que era imposible.

"Creo que hay crímenes en la vida, pero no crímenes en el arte", publicó el guionista.

El nombre de Spacey quema.

Otros casos

Contrario a Spacey, hay famosos que han logrado recuperarse de sus escándalos... a medias.

Roman Polanski: en 1977, una niña de 13 años lo acusó de haber abusado de ella. Fue arrestado, pero para evitar pisar la cárcel viajó a Francia, su país natal, en 1978. Desde entonces ha vivido en Europa, sin poder pisar EU. En 2003 ganó el Óscar a Mejor Director por el Pianista y este año competirá en Venecia con su nueva cinta, An Officer ans a Spy.

Woody Allen: en 1992, la ex del cineasta, Mia Farrow, dijo que éste había abusado de su hija Dylan, de 7 años, algo que nunca se comprobó. El escándalo resurgió con el movimiento #MeToo y varios famosos le dieron la espalda al director. Desde la polémica, ha sido nominado varias veces al Óscar (ganó en 2011 por Medianoche en París). Su filme A Rainy Day in New York está enlatado por Amazon, pero ya prepara su próxima cinta, Rifkin's Festival, en España.

Bryan Singer: en 1997 fue demandado por exigir a un joven de 14 años hacer una escena desnudo para una de sus cintas. En 2014 y 2017 recibió dos demandas de abuso a menores. Siempre ha negado las acusaciones. Siguió trabajando en blockbusters hasta que el año pasado, por el #MeToo, se revivieron sus polémicas y abandonó la dirección de Bohemian Rhapsody... que ganó cuatro Óscares.

Casey Affleck: en 2010 fue demandados por dos compañeras de trabajo por supuesto acoso y abuso sexual. El actor siempre mantuvo su inocencia, pero el escándalo lo ha perseguido desde entonces, pese a ganar el Óscar a Mejor Actor en 2017, por Manchester Junto al Mar.