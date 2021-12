'La Chilindrina', da positivo a covid-19

Agencias

Ciudad de México.- La actriz María Antonieta de las Nieves, famosa por su personaje de La Chilindrina, informó que dio positivo a covid-19.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un breve comunicado en el que aclara los rumores sobre su estado de salud y señaló que se encuentra en su casa recuperándose, al no presentar síntomas de gravedad.

A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid-19 he salido positivia al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí.

Finalmente, la actriz aprovechó para felicitar a sus fans por el próximo año nuevo.

"Aprovecho para desearles un feliz año 2022”, expresó.