'La Chilindrina' pone en venta casa de Acapulco por fuertes deudas

María Antonieta de la Nieves, quien diera vida a la Chilindrina, afirmó en exclusiva para Ventaneando, que su economía no se encuentra del todo bien, pues aún debe dinero en el hospital en el que su esposo estuvo internado en Estados Unidos.

Como si eso no fuera suficiente, ella también tuvo una enfermedad cuyo tratamiento y medicinas implican un gran gasto, es por eso que decidió poner a la venta su casa de Acapulco.

‘‘No, no hemos acabado de pagar, nos va a tardar bastante, lo de México sí, aquí tenemos un seguro medico pero de todas maneras es un seguro medico que tu tienes que pagar equis cantidad cada vez que entras al hospital, no sé, ciento y tanto mil pesos, las medicinas son como 15 mil pesos a la semana de puras medicinas de él, porque de las mías son como 20, porque yo me puse muy grave cuando a él le pasó eso, me dio una cosa llamada fibromialgia que gracias a Dios estoy librando’’, comentó la actriz.

Además señala que ambos cuentan con enfermeros para tener un apoyo en estos momentos en los que su salud se encuentra inestable.

''Pero si es una enfermedad muy fuerte y los dos estamos... por eso tenemos un enfermero y una enfermera, y lo de Estados Unidos lo estamos negociando ahorita, me están esperando a que venda mi casa de Acapulco para poder pagar y pues no importa, las cosas buenas son para solventar las malas’’.

Así fue como María Antonieta da a conocer su decisión de vender su casa de Acapulco, pues al final de todo, es la salud lo que más importa.





Fuente: www.elimparcial.com