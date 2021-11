La Ciudad de México olía mal: Ridley Scott

Ciudad de México.- Al llegar a la Ciudad de México para explorarla y filmar ahí Dune, Ridley Scott la encontró "apestosa" y prefirió abandonar el proyecto.

El director recordó en entrevista para el podcast Inside Total Film que él y el escritor Rudy Wurlitzer habían preparado un guión satisfactorio para el filme, basado en la novela de Frank Herbert, y que estaban listos para el rodaje.

"Dijimos: 'Hicimos un guion y es bastante bueno'. Entonces (el productor Dino De Laurentiis) contestó: 'Es caro, vamos a tener que filmarlo en México'. Respondí: '¿Qué?'. Dijo: 'México'. Dije: '¿De verdad?'. Entonces me envió a la Ciudad de México", contó.

"Con el mayor respeto a la Ciudad de México, en esos días estaba bastante maloliente. No me encantó. Fui al estudio en la CDMX donde los pisos eran de tierra. Dije: 'No, Dino, no quiero hacer de esto una dificultad'. Me retiré y pasé a (rodar la cinta) Leyenda".

Finalmente, Duna terminó en manos de David Lynch y sí se rodó en el País, pues el tipo de cambio lo hacía más económico y no se encontraron estudios en Europa que tuvieran disponibilidad para una megaproducción. Las escenas desérticas se filmaron en las Dunas de Samalayuca, Chihuahua, y los interiores, en los Estudios Churubusco.

Lynch dijo a medios nacionales en 1983 que México era la mejor opción posible para hacer el proyecto, pues lo inspiraba y dotaba de ideas, aunque un artículo de The New York Times resaltó lo caótico que fue el rodaje.

De acuerdo con la nota, durante la filmación había fallas eléctricas y de teléfonos, la lluvia complicó las escenas y muchos integrantes del equipo de producción se sintieron mal.

"No hay nadie aquí que no esté enfermo, a punto de enfermarse o recuperándose", dijo entonces al medio la actriz Francesca Annis, que interpretó a Lady Jessica.

Aunque el largometraje de 1984 que protagonizó Kyle MacLachlan ahora se considera de culto, en su momento fue un fracaso de taquilla.

La nueva adaptación de Dune, estrenada este año y dirigida por Denis Villeneuve, ha recaudado hasta ahora más de 374 millones de dólares, de acuerdo con el portal Box Office Mojo.

Contrario a Ridley, su hermano Tony Scott fue un gran fan de México: filmó en el país La Revancha (1990), con Kevin Costner, y Hombre en Llamas (2004), protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning.

Ridley Scott, cuatro veces nominado al Óscar, ha tenido un año prolífico y polémico.

El director de Gladiador estrenó dos películas en 2021, pero durante la promoción de La Casa Gucci, ha tenido entrevistas donde tacha de aburridas a las películas de superhéroes.

También responsabilizó a los millennials por el fracaso en taquilla de El Último Duelo, el otro filme que lanzó este año.